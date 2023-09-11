Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu
Hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Ardahan'da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kentte araçların camları buzla kaplandı, bitkilerde yoğun kırağı oluştu
Giriş: 11.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:51
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.
Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.
Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.