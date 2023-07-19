Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kek çeşitleri, hemen hemen herkesin tüketmekten keyif aldığı bir lezzet. Çay saatleri başta olmak üzere misafir ağırlarken ya da misafirliğe giderken yapılan keklerin en sevilen çeşidi ise havuçlu kek. Havuçlu kekin içine bazen tarçın, bazen limon, bazen de ceviz eklenmektedir. Malzemelerin değişkenlik göstermesi kişinin damak tadına göre değişir. Eğer havuç ve cevizi çok yakıştırıyorsanız havucu cevizli kek tarifini deneyebilirsiniz.

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