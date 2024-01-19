Hayal değil gerçek: Bir kısmı sekiziz olmak üzere 14 çocuğa birden bakan annenin hikayesi
Neredeyse her ebeveyn, çocuk sahibi olmanın eve sonsuz bir heyecan getirdiği konusunda hemfikirdir. Şimdi ise 14 çocuğunuz olduğunu hayal edin. İşte, bir kısmı sekiziz olan 14 çocuğa sahip Natalie Suleman adlı annenin gerçek hayattaki yolculuğu...
Birçok insanın hayalleri arasında bir aile kurmak vardır ancak bu hayal, bir kadın için 14 çocuğu içeriyorsa işte tam da bu noktada sıra dışı bir hikayeye dönüşür. Bekar bir anne, 14 çocuğuyla mücadele ederek bir yaşam kuruyor. İşte, insanların genellikle hayalini kurduğu aile modelinden farklı olan bu yaşama dair detaylar...
2009 YILINDA REKORLAR KİTABINA GİRDİ
Natalie Denise Suleman, Ocak 2009’da dünyanın ilk hayatta kalan sekizizlerini doğurduğunda manşetlere çıktı ve bu olağanüstü olay ona uluslararası ün kazandırdı. İn vitro fertilizasyon (IVF) sayesinde sekizizlerin annesi oldu ancak sekizizlerin gelişinden önce Natalie’nin zaten yaşları 2 ile 7 arasında değişen 6 çocuğu vardı.
SEKİZİZLERİN DOĞUMUNA DAİR DETAYLAR
Bebeklerin doğumu; doktor, hemşire ve cerrahi asistandan oluşan toplamda 46 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve muhtemelen yüz binlerce dolara mal oldu. Ayrıca, 9 hafta erken doğan sekizizlerin tıbbi maliyetleri de ortalamanın üzerindedir. İlk bebeğin sabah saat 10.43'de doğduğu son bebeğin ise sabah saat 10.48'de doğduğu biliniyor.
ÖNCEKİ ÇOCUKLARI NE ZAMAN DOĞDU?
Natalie, tüp bebek yolculuğuna 1997 yılında 21 yaşında başladı. 2001 yılında Elijah'ın annesi oldu ve 2002'de Ameerah'ı doğurdu. Tüp bebek tedavisine devam etti ve 4 çocuk daha doğurdu: Oğulları Joshua ve Aidan ile ikizler Calyssa ve Caleb. Ancak yolculuğu burada bitmedi ve 2009'da önemli bir adım daha atarak bir daha çocuk doğurdu.
SEKİZİZLERİ İSTEYEREK DOĞURDU
Natalie’nin annesi Angela Suleman’ın AP’ye verdiği röportaja göre; önceki gebeliklerinden kalan donmuş embriyolar vardı ve annesiyle doktorları, bazı embriyoları aldırma seçeneğinin olduğunu Natalie'ye söylemelerine rağmen bunu reddederek kalan tüm embriyoların aynı anda rahmine transfer edilmesini istediğini belirtti. Böylelikle, 2009 yılında sekizizlerini doğurdu.
TÜM ÇOCUKLARINI TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE YAPTI
Angela Suleman’ın 2009 yılında AP'ye aktardıklarına göre; kızı Nadia’nın, 14 çocuğun tamamına tüp bebek yoluyla hamile kaldığını, şu anda evli olmadığını ve gençliğinden beri çocuk sahibi olma konusunda takıntılıydı. Ayrıca eski eşi Marcos Guitierrez ile hiçbir çocuğu olmadığı ve AP'nin doğum kayıtlarına ilişkin incelemesiyle David Solomon adlı bağışçının en büyük dört çocuğun babası olduğunu belirlendi.
EVDEKİ RUTİNLERİ
Natalie’nin evinde sabah rutini sabah 6'da başlıyor. Natalie, Los Angeles'ın güneyinde üç yatak odalı bir evde kalıyor ve 15 kişi için sadece üç banyo bulunuyor. 2020 yılında 7 News’e verdiği röportajda; Natalie, evi idare etmenin ayda 5.000 dolara mal olduğunu söylüyor.
Hukümetten yalnızca bin 500 dolar değerinde yemek pulu alan Natalie sağlıklı alışveriş yapıyor; 15 kişilik bir aileyi organik, vegan bir diyetle besliyor. Yatma vakti tam akşam saat 20.30 ama herkese yetecek kadar yatak yok. Natalie, "Şu anda küçücük bir yerde sıkışıp kaldık ve koşulların değişeceğini umuyorum" diye ekliyor.
AİLENİN GÜNCEL HALİ
Daha önce Birleşik Krallık'ta bir realite TV şovu için anlaşma yapmış olmasına rağmen, Instagram'da Natalie, çoğunlukla kamuoyunun gözünden uzak durdu. Ancak, büyük çocuklarıyla ilgili güncellemeleri sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Evde, her hafta çeşitli konuları tartıştıkları konuşmalar yapıyorlar.
Nariyah ve Maliyah adlı çocukları yemek yapmayı sevdikleri için yavaş yavaş evdeki baş aşçılık görevini üstleniyor. Bunların yanı sıra Natalie sporunu aksatmıyor ve çocuklarıyla oturmuş bir düzenleri var.
Kaynak: ABC News, 7 News, In Touch Weekly, Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram