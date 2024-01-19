Hayal değil gerçek: Bir kısmı sekiziz olmak üzere 14 çocuğa birden bakan annenin hikayesi

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ÖNCEKİ ÇOCUKLARI NE ZAMAN DOĞDU? Natalie, tüp bebek yolculuğuna 1997 yılında 21 yaşında başladı. 2001 yılında Elijah'ın annesi oldu ve 2002'de Ameerah'ı doğurdu. Tüp bebek tedavisine devam etti ve 4 çocuk daha doğurdu: Oğulları Joshua ve Aidan ile ikizler Calyssa ve Caleb. Ancak yolculuğu burada bitmedi ve 2009'da önemli bir adım daha atarak bir daha çocuk doğurdu.

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SEKİZİZLERİ İSTEYEREK DOĞURDU Natalie’nin annesi Angela Suleman’ın AP’ye verdiği röportaja göre; önceki gebeliklerinden kalan donmuş embriyolar vardı ve annesiyle doktorları, bazı embriyoları aldırma seçeneğinin olduğunu Natalie'ye söylemelerine rağmen bunu reddederek kalan tüm embriyoların aynı anda rahmine transfer edilmesini istediğini belirtti. Böylelikle, 2009 yılında sekizizlerini doğurdu.