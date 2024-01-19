Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hayal değil gerçek: Bir kısmı sekiziz olmak üzere 14 çocuğa birden bakan annenin hikayesi

        Hayal değil gerçek: Bir kısmı sekiziz olmak üzere 14 çocuğa birden bakan annenin hikayesi

        Neredeyse her ebeveyn, çocuk sahibi olmanın eve sonsuz bir heyecan getirdiği konusunda hemfikirdir. Şimdi ise 14 çocuğunuz olduğunu hayal edin. İşte, bir kısmı sekiziz olan 14 çocuğa sahip Natalie Suleman adlı annenin gerçek hayattaki yolculuğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birçok insanın hayalleri arasında bir aile kurmak vardır ancak bu hayal, bir kadın için 14 çocuğu içeriyorsa işte tam da bu noktada sıra dışı bir hikayeye dönüşür. Bekar bir anne, 14 çocuğuyla mücadele ederek bir yaşam kuruyor. İşte, insanların genellikle hayalini kurduğu aile modelinden farklı olan bu yaşama dair detaylar...

        2

        2009 YILINDA REKORLAR KİTABINA GİRDİ

        Natalie Denise Suleman, Ocak 2009’da dünyanın ilk hayatta kalan sekizizlerini doğurduğunda manşetlere çıktı ve bu olağanüstü olay ona uluslararası ün kazandırdı. İn vitro fertilizasyon (IVF) sayesinde sekizizlerin annesi oldu ancak sekizizlerin gelişinden önce Natalie’nin zaten yaşları 2 ile 7 arasında değişen 6 çocuğu vardı.

        3

        SEKİZİZLERİN DOĞUMUNA DAİR DETAYLAR

        Bebeklerin doğumu; doktor, hemşire ve cerrahi asistandan oluşan toplamda 46 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve muhtemelen yüz binlerce dolara mal oldu. Ayrıca, 9 hafta erken doğan sekizizlerin tıbbi maliyetleri de ortalamanın üzerindedir. İlk bebeğin sabah saat 10.43'de doğduğu son bebeğin ise sabah saat 10.48'de doğduğu biliniyor.

        4

        ÖNCEKİ ÇOCUKLARI NE ZAMAN DOĞDU?

        Natalie, tüp bebek yolculuğuna 1997 yılında 21 yaşında başladı. 2001 yılında Elijah'ın annesi oldu ve 2002'de Ameerah'ı doğurdu. Tüp bebek tedavisine devam etti ve 4 çocuk daha doğurdu: Oğulları Joshua ve Aidan ile ikizler Calyssa ve Caleb. Ancak yolculuğu burada bitmedi ve 2009'da önemli bir adım daha atarak bir daha çocuk doğurdu.

        5

        SEKİZİZLERİ İSTEYEREK DOĞURDU

        Natalie’nin annesi Angela Suleman’ın AP’ye verdiği röportaja göre; önceki gebeliklerinden kalan donmuş embriyolar vardı ve annesiyle doktorları, bazı embriyoları aldırma seçeneğinin olduğunu Natalie'ye söylemelerine rağmen bunu reddederek kalan tüm embriyoların aynı anda rahmine transfer edilmesini istediğini belirtti. Böylelikle, 2009 yılında sekizizlerini doğurdu.

        6

        TÜM ÇOCUKLARINI TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE YAPTI

        Angela Suleman’ın 2009 yılında AP'ye aktardıklarına göre; kızı Nadia’nın, 14 çocuğun tamamına tüp bebek yoluyla hamile kaldığını, şu anda evli olmadığını ve gençliğinden beri çocuk sahibi olma konusunda takıntılıydı. Ayrıca eski eşi Marcos Guitierrez ile hiçbir çocuğu olmadığı ve AP'nin doğum kayıtlarına ilişkin incelemesiyle David Solomon adlı bağışçının en büyük dört çocuğun babası olduğunu belirlendi.

        7

        EVDEKİ RUTİNLERİ

        Natalie’nin evinde sabah rutini sabah 6'da başlıyor. Natalie, Los Angeles'ın güneyinde üç yatak odalı bir evde kalıyor ve 15 kişi için sadece üç banyo bulunuyor. 2020 yılında 7 News’e verdiği röportajda; Natalie, evi idare etmenin ayda 5.000 dolara mal olduğunu söylüyor.

        8

        Hukümetten yalnızca bin 500 dolar değerinde yemek pulu alan Natalie sağlıklı alışveriş yapıyor; 15 kişilik bir aileyi organik, vegan bir diyetle besliyor. Yatma vakti tam akşam saat 20.30 ama herkese yetecek kadar yatak yok. Natalie, "Şu anda küçücük bir yerde sıkışıp kaldık ve koşulların değişeceğini umuyorum" diye ekliyor.

        9

        AİLENİN GÜNCEL HALİ

        Daha önce Birleşik Krallık'ta bir realite TV şovu için anlaşma yapmış olmasına rağmen, Instagram'da Natalie, çoğunlukla kamuoyunun gözünden uzak durdu. Ancak, büyük çocuklarıyla ilgili güncellemeleri sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Evde, her hafta çeşitli konuları tartıştıkları konuşmalar yapıyorlar.

        10

        Nariyah ve Maliyah adlı çocukları yemek yapmayı sevdikleri için yavaş yavaş evdeki baş aşçılık görevini üstleniyor. Bunların yanı sıra Natalie sporunu aksatmıyor ve çocuklarıyla oturmuş bir düzenleri var.

        Kaynak: ABC News, 7 News, In Touch Weekly, Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek