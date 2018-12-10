46 yaşındaki İrlandalı Amanda Sparrow Large Teague, 1700'lü yıllarda idam edilen Jack isimli bir korsan hayaletinin ruh eşi olduğunu söyleyerek bu yılın başında evlenmişti.

300 yıl önce açık denizlerde korsanlık yapan, daha sonra da yakalanıp idam edilen Jack isimli korsanın hayaletiyle evlenen Amanda Sparrow Large Teague düğününü İrlanda kıyılarındaki uluslararası sularda bir teknede düzenlemişti.

Jack Sparrow'a olan hayranlığı ve ona benzemeye çalışma çabasıyla 300 yaşındaki hayalette mutluluğu bulmuştu.

Sosyal medyada paylaşımıyla ayrılığı açıklayan Teague, "Evliliğimizin bittiğini herkesin duyma zamanı geldi" şeklinde belirtti.

Nedenlerini daha sonra açıklayacağını söyleyen Teague "Fakat şunu söylemeliyim ki ruhsal varlıklarla birliktelik çok dikkat edilmesi gereken bir şey, öylesine yapabileceğiniz bir şey değil" yorumunda bulundu.

Karayip Korsanları filminde Johny Deep'in canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow'a hayranlık duyan Teague, soyadını değiştirmiş ve görünüşünü Jack Sparrow'a benzetmek için 6 bin euro harcadığını açıklamıştı.

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