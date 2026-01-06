Hayat Finans, Biz Kart ile  aile bankacılığı dönemi başlatıyor  

Hayat Finans'ın hayata geçirdiği Biz Kart, aile içinde para yönetimini tek ekranda buluşturan bir “aile bankacılığı” modeli sunuyor. Bireyler, aile üyeleri ve yakınları için ek kartların harcama limitlerini ve kategori bazlı kullanım kurallarını belirleyebiliyor, harcamaları anlık takip ederek kontrol ve güvenlikten ödün vermeden şeffaf bir yönetim sağlayabiliyor.

Biz Kart ile kart bazlı harcama limiti tanımlama, kategori bazlı kullanım kuralları (market, oyun, eğlence vb. anlık işlem bildirimi ve harcama takibi yapılabiliyor. Hayat Finans müşterileri; Biz Kart vermek istediği kişiler için Hayat Finans müşterisi olma şartı olmadan, tüm aile üyeleri ve sevdikleri için mobil kanallar üzerinden ek kart oluşturabiliyor.

Biz Kart’ın arkasında güçlü bir finansal ve dijital yetkinlik olduğunu vurgulayan Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Biz Kart’ın ailelerin günlük finans yönetimini kolaylaştıran yaklaşımına şu sözlerle dikkat çekti:

“Bankacılık, dijitalleşmenin gücüyle hayatın akışına entegre bir güven altyapısına dönüşüyor. Hayat Holding’in 89 yıllık deneyimi ve inovasyon gücünden aldığımız destekle, Hayat Finans olarak bu dönüşümde öncü aktörlerden biri olmayı hedefliyoruz. Doğuştan dijital yapımızla finansı herkes için güven, kolaylık, aidiyet ve kapsayıcılık üreten bir deneyime dönüştürmeye odaklanıyoruz. ‘Hayatta Avantajlıyız’ vizyonumuz da tam olarak bunu anlatıyor. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz yeniliklerin başarısını ise kısa sürede 1,8 milyon kullanıcıya ulaşarak ve 2025’in ilk dokuz ayında 20,9 milyar TL aktif büyüklüğe, 15,4 milyar TL fon hacmine ve 4 milyar TL’yi aşan özkaynaklara erişerek kanıtladık. Biz Kart ise bu vizyonun en yeni adımı. Finansal kararların aile içinde birlikte alındığı gerçeğinden hareketle geliştirdiğimiz Biz Kart ile 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı sunuyoruz. Böylece Türkiye’de uzun süredir eksik kalan bir alanı, aile bankacılığını yeniden tanımlıyoruz. Aile içinde alınan finansal kararların, harcama ve birikim reflekslerinin birlikte yönetilmesine olanak tanıyan bu model, finansal sağlığı güçlendiren, uzun vadede toplumsal ve ekonomik istikrara katkı sunan bir yaklaşımı temsil ediyor.”

AİLE ODAKLI FİNANSAL DENEYİM Biz Kart'ın tüm aile fertlerinin ihtiyaçlarına yanıt sunan bir yapıya sahip olduğunu belirten Hayat Finans Bireysel Ürün Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Direktörü Yeşim Yunuslar, toplantıda yaptığı sunumda şu bilgileri verdi: "Biz Kart'ı ailelerin birlikte finansal refleks geliştirmesine imkân tanıyan bir deneyim olarak tasarladık. Araştırmalar, çocukların finansal bilinçlerinin 8 yaş itibarıyla şekillenmeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle Biz Kart'ı sektörde öncü bir adımla 8 yaş ve üzeri tüm bireyler için geliştirdik. Böylece her yaştan bireyin ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunuyoruz; çocuklar ve gençler için güvenli bir özgürlük, ebeveynler için kontrollü ve şeffaf bir rehberlik, ileri yaşta bireyler için güvenilir ve kolay bir deneyim… Bu yapı ile kart bazlı limit ve harcama kategorisi tanımlama, anlık işlem takibi ve tasarruf içgörüsü gibi özelliklerle aileler için güvenli bir finansal alan yaratıyoruz. Bu deneyimi dijital kanallarımızdan herkesin erişimine açıyoruz. Böylece finansal kapsayıcılığı ve farkındalığı artırırken, aile bankacılığında yeni nesil bir yaklaşımın da öncülüğünü üstleniyoruz" dedi.