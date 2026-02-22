Hayatını kaybeden Eric Dane'in eşi Rebecca Gayheart sessizliğini bozdu

'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından 10 ay sonra, 19 Şubat'ta hayatını kaybetti.

53 yaşında hayata veda eden oyuncunun eşi Rebecca Gayheart, Dane'in ölümünün ardından ilk kez açıklama yaptı.

54 yaşındaki Gayheart, sosyal medya mesajında, kızları Billie (15) ve Georgia'yı (14) desteklemek için arkadaşları tarafından kurulan GoFundMe bağış kampanyasının linkiyle birlikte "Herkese teşekkür ederim" diye yazdı.

Gayheart, eşi Dane ve kızlarıyla birlikte çekilmiş eski aile fotoğraflarını da paylaştı.

Rebecca Gayheart ve Eric Dane çifti, Ekim 2004'te evlendiler ve 2018'de ayrıldı. Ancak daha sonra boşanma kararlarından vazgeçtiler ve yeniden bir araya geldiler.

Eric Dane son röportajında, Gayheart ile hâlâ birbirlerini çok sevdiklerini söylemiş ve kızlarına duygusal son sözlerini de paylaşmıştı. "Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim ama denedim” diye söze başlayan Dane, “Genel olarak çok eğlendik, değil mi? Sahilde geçirdiğimiz tüm zamanları hatırlıyorum, ikiniz, ben ve annem, Santa Monica'da, Hawaii'de, Meksika'da. Şimdi sizi saatlerce okyanusta oynarken görüyorum, su bebeklerim" demişti.