ALS hastalığı, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevli olduğundan, sinir hücrelerinin hasarı sonucu yürüme, konuşma, yutkunma, başı dik tutmada güçlük çekme gibi belirtiler görülür. ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği bulunmuyor.
Hayatını kaybeden Eric Dane'in eşi Rebecca Gayheart sessizliğini bozdu
ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından 10 ay sonra, 19 Şubat'ta hayatını kaybeden Eric Dane, ardında gözü yaşlı bir eş, 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk bıraktı. Eşi Rebecca Gayheart, ölümünün ardından ilk açıklamasını yaptı
'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından 10 ay sonra, 19 Şubat'ta hayatını kaybetti.
53 yaşında hayata veda eden oyuncunun eşi Rebecca Gayheart, Dane'in ölümünün ardından ilk kez açıklama yaptı.
54 yaşındaki Gayheart, sosyal medya mesajında, kızları Billie (15) ve Georgia'yı (14) desteklemek için arkadaşları tarafından kurulan GoFundMe bağış kampanyasının linkiyle birlikte "Herkese teşekkür ederim" diye yazdı.
Gayheart, eşi Dane ve kızlarıyla birlikte çekilmiş eski aile fotoğraflarını da paylaştı.
Rebecca Gayheart ve Eric Dane çifti, Ekim 2004'te evlendiler ve 2018'de ayrıldı. Ancak daha sonra boşanma kararlarından vazgeçtiler ve yeniden bir araya geldiler.
Eric Dane son röportajında, Gayheart ile hâlâ birbirlerini çok sevdiklerini söylemiş ve kızlarına duygusal son sözlerini de paylaşmıştı. "Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim ama denedim” diye söze başlayan Dane, “Genel olarak çok eğlendik, değil mi? Sahilde geçirdiğimiz tüm zamanları hatırlıyorum, ikiniz, ben ve annem, Santa Monica'da, Hawaii'de, Meksika'da. Şimdi sizi saatlerce okyanusta oynarken görüyorum, su bebeklerim" demişti.
"Bu hastalıktan öğrendiğim dört şeyi size anlatmak istiyorum" diyen oyuncu, "Öncelikle, şimdi yaşayın. Tam şu anda. Şimdiki zamanda. Zor ama bunu yapmayı öğrendim. İkincisi, aşık olun. İlla bir insana aşık olmanız gerekmiyor, gerçi bunu da tavsiye ederim. Ama bir şeye aşık olun. Üçüncüsü, arkadaşlarınızı akıllıca seçin. Kendi çevrenizi bulun ve onların sizi bulmasına izin verin, sonra da kendinizi onlara adayın" ifadesini kullanmıştı.
Dane, kızlarına son ders olarak, "Tüm varlığınızla ve onurunuzla savaşın. Sağlıkla ilgili olsun ya da olmasın, zorluklarla karşılaştığınızda savaşın. Asla pes etmeyin. Son nefesinize kadar savaşın. Bu hastalık yavaş yavaş bedenimi ele geçiriyor, ama asla ruhumu ele geçiremeyecek" demişti.