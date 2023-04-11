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Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

Van Spor'da forma giyen kaleci Haydar Yılmaz, tam 1113 dakika kalesinde gol görmeyerek Şenol Güneş'e ait rekoru 44 yıl sonra kırdı.

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DHA
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Profesyonel ligler tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru bir dönem Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e aitti. 
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atarak üst üste 12 maç kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    ŞENOL GÜNEŞ'İ GERİDE BIRAKTI

    Van Spor'un başarılı kalecisi Haydar Yılmaz, Güneş'in rekorunu 1 dakika ile geride bıraktı. 
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    11 hafta sonra ilk kez gol yiyen Van Spor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu.
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Kalesini tam 1113 dakika gole kapatarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi olan Yılmaz, daha önce Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'de mücadele etmişti.
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    "ŞENOL HOCA İLE AYNI ORTAMDA İSMİMİM GEÇMESİ BENİ MUTLU EDİYOR"

    Haydar Yılmaz, işinin gereği gol yememek ve takımına katkı sağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    "Bu durum günler ve haftalar geçtikçe gündemde yayıldı. Rekora doğru koştuk. Allah nasip etti, böyle bir rekor elde ettik. Tabii ki Şenol Güneş gibi efsane bir isimle birlikte beni ayrıca bir mutlu ediyor. Onunla aynı safta bulunmam beni ayrı gururlandırıyor. 
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Şenol hocamız milli takımlar düzeyinde oynamış. Ben onun seviyesine bile çıkamam. Gerçekten çok değerli bir teknik direktör. Ona buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Mutluyum, sevinçliyim. Bu tek başına olan bir şey değil. Bütün takım arkadaşlarımla olan bir şey. Birlik, beraberlik ruhundan da geçiyor. Hocalarımızın, özellikle kaleci antrenörümüzün olgun çalışmalarıyla iyi form yakaladığım için böyle bir rekor elde etmiş oldum. 
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Takımdaki defans oyuncularımızın da emeklerine sağlık. Bu bir ekip oyunu. Herkese tek tek teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için. 1113 dakika kaleyi korudum. Şenol hoca ile aynı ortamda ismimin geçmesi beni mutlu ediyor. Bu benim için çocuklara, gençlere öğüt verebilecek konumda hafızalarda yer alacak."
  • Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı!

    Yılmaz, cumartesi günü grup lideri Kocaelispor'u kendi evinde ağırlayacakları maçta yenmek için çalıştıklarını ve tek hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

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