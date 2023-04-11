"Bu durum günler ve haftalar geçtikçe gündemde yayıldı. Rekora doğru koştuk. Allah nasip etti, böyle bir rekor elde ettik. Tabii ki Şenol Güneş gibi efsane bir isimle birlikte beni ayrıca bir mutlu ediyor. Onunla aynı safta bulunmam beni ayrı gururlandırıyor.