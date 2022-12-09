CUMA MESAJLARI her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenlerin en çok yaptığı paylaşımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek en özel ve güzel Cuma mesajı görsellerini haberimizde derledik. Dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları galerisinde yer alan mesajları ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte özel ve güzel Cuma mesajları...