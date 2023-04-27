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Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

İslam aleminde önemli bir yere sahip olan cuma gününde, sevdiklerine mübarek gün vesilesiyle ayetli, dualı, resimli cuma mesajları yollamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında, “Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!" gibi soruları araştırmaya başladı. Sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik.

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  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    İslam alemi için mübarek olan cuma günü, sevdiklerinize ve dostlarınıza anlamlı, özel, ayetli, resimli cuma mesajları gönderebilirsiniz. Ailesine ve arkadaş çevresine “Hayırlı Cumalar” dilemek isteyen kişiler için kısa, anlamı, en güzel Cuma mesajlarını derledik.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Rabbim, sevgiyle dolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı Cumalar.
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle... Cumanız Mübarek olsun!
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Hayırlı Cumalar!
  • Hayırlı Cumalar mesajları 28 Nisan 2023! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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