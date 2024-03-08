Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Cumanız mübarek olsun, gününüz aydın, dualarınız kabul olsun.

Rahmeti sonsuz olan Allah'ın bereketiyle dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, cumanız mübarek olsun.