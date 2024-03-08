Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 'Hayırlı Cumalar' mesajları
Cuma günü, Müslümanlar için özel sayılan bir gündür. Cuma gününün dua kapılarının açıldığı bir gün olduğuna inanılır bu da günün başta namaz olmak üzere ibadet ile geçirilmesini sağlar. Cuma gününü sevdiklerinizle paylaşmanız için sizlere birçok mesaj ve söz derledik. İşte, en güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...
Cuma günü, İslamiyet için önemli bir gündür. Bu günde, cemaat bir arada namaz kılar. Bugün özellikle duaların kabul edileceği bir zaman olarak görülür; Cuma günlerinin ibadet etmek için ayrıca hayırlı olduğuna inanılır. Sizler için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, en güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
"Cumanız mübarek olsun! Günahlarımızı affettirsin, dualarımızı kabul etsin inşallah."
"Cumanız mübarek olsun, dualarınızın kabul olması dileğiyle, herkese hayırlı bir gün dilerim."
"Rabbim, dualarımızı kabul etsin, hayırlı işlerimizi bereketlendirsin. Cumanız mübarek olsun!"
Bugün Cumanız mübarek olsun! Dualarınız kabul, hayırlı işleriniz bereketli olsun inşallah."
"Cumanız mübarek, dualarınızın kabul olması dileğiyle, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim."
"Hayırlı Cumalar! Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalplerinize huzur versin."
FARKLI CUMA MESAJLARI
"Hayırlı Cumalar! Rabbim dualarımızı kabul etsin, bizi doğru yola iletmesini dilerim."
"Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin Allah katında makbul olmasını temenni ederim."
"Bugün Cuma, duaların kabul, günahların affolması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun!"
Yüce Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir cuma diliyorum. Cumanız mübarek olsun.
Hayırlı cumalar, dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir gün olsun.
"Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler sizinle olsun.
Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olduğu, huzur dolu bir cuma günü dilerim.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun, gününüz aydın, dualarınız kabul olsun.
Rahmeti sonsuz olan Allah'ın bereketiyle dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
YENİ, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
Hayırlı cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun, hayırlara vesile olsun.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.
FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.
Cumanız mübarek olsun, dualarınızın ve iyiliklerinizin karşılığı bol olsun.
Yüce Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, hayırlı bir cuma geçirmeniz dileğiyle.