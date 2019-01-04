Hayri Türkyılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? SOrusu şu an Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan vatandaşları tarafından büyük merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala Kemal Kılıçdaroğlu 4'ü il, toplam 102 adayını belirledi. İşte CHP'nin Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz hakkında tüm bilgiler...

CHP BURSA MUDANYA ADAYI HAYRİ TÜRKYILMAZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

31 Aralık 1955 tarihinde Bursa Mudanya'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Mudanya'da okudu. 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başladı. 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP'te ilk üyelerinden olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP'de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP'den Bursa Milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde 25 yıl aradan sonra CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçildi. Fransızca bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babası.

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