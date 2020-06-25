Coşkun Sabah: "Biz besteciyiz şarkılarla yaşıyoruz, şarkılar varsa biz varız" - İSTANBUL

DHA

Gümüşhane'nin nin Kelkit ilçesinde Fırat C. (33),büyükbaş hayvanları arazisine girdiği gerekçesiyle tartıştığı kuzeni Selahattin Daştan'ı (44) öldürdü.

Cinayet, bu sabah, Kelkit ilçesi Gürleyik köyünde meydana geldi. Fırat C., babası Murat C. ile kendi arazinde hayvanlarını otlatmaya başladı. Ancak bir süre sonra dayısının oğlu Selahattin Daştan'a ait büyükbaş hayvanlar da arazisine girdi.

İddiaya göre, kuzenler arasından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Fırat C., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Daştan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Daştan, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli Fırat C. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.