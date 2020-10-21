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Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100'e kadar hibe desteği

Hayvancılık yatırımlarına belirlenecek illerde yüzde 50 ila yüzde 100 arasında hibe desteği verilecek

Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100'e kadar hibe desteği
Reuters

Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, destekleme, ilgili bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yılları arasında uygulanacak.

Karar kapsamında, yatırım konularına göre; manda (yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) için yüzde 50, damızlık teke-koç alımı için yüzde 50, damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için yüzde 85, kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) için yüzde 75, ipekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için yüzde 100, arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak.

Hibe desteğine ilişkin yatırım konuların sadece bir proje için ve bir kez yararlanılabilecek. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Bu sınırı aşan kısım ise ayni ve nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesinden karşılanacak.

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