'Hayvanların Yaşamı' sergisi Salt'ta

Salt’ın Hayvanların Yaşamı sergisi paralelinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da bir dizi program düzenleniyor. 24 Temmuz Perşembe saat 18.30’da, WWF-Türkiye iş birliğiyle “Yasak Olanla Yakın Olan: İnsana ve Yabana Dair” başlıklı bir konuşma gerçekleştirilecek. Veteriner hekim ve yaban hayatı danışmanı Ahmet Emre Kütükçü, konuşmasında bir sincabın evde beslenmesi, bir baykuşla fotoğraf çektirilmesi ya da bir papağanın kafeste tutulması gibi gündelik karşılaşmalar üzerinden insanın yaban hayvanlarıyla kurduğu ilişkileri ele alacak. Doğa tahribatının yaban hayvanlarının yaşam alanlarını nasıl daralttığına, bu dönüşümün insan-yaban hayatı temaslarını nasıl şekillendirdiğine değinecek.

26 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te akademisyen Mahmut Kabalak, böcek gözlemine dayalı bilgi birikiminin farklı disiplinlerde nasıl anlam kazandığını ele alan “Böcekten Öğrenmek: Doğadan Teknolojiye” başlıklı bir konuşma yapacak. Kabalak, konuşmasında entomolojinin (böcek bilimi) biyolojik sistemlerin geliştirilmesine katkıları üzerinde duracak. Teknoloji alanındaki biyomimetik yaklaşımları, bu tür uygulamaların etik ve metodolojik sınırlarını değerlendirecek.