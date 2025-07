'Hayvanların Yaşamı' sergisi Salt'ta

Salt’ın Hayvanların Yaşamı sergisi paralelinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da bir dizi program düzenleniyor. 24 Temmuz Perşembe saat 18.30’da, WWF-Türkiye iş birliğiyle “Yasak Olanla Yakın Olan: İnsana ve Yabana Dair” başlıklı bir konuşma gerçekleştirilecek. Veteriner hekim ve yaban hayatı danışmanı Ahmet Emre Kütükçü, konuşmasında bir sincabın evde beslenmesi, bir baykuşla fotoğraf çektirilmesi ya da bir papağanın kafeste tutulması gibi gündelik karşılaşmalar üzerinden insanın yaban hayvanlarıyla kurduğu ilişkileri ele alacak. Doğa tahribatının yaban hayvanlarının yaşam alanlarını nasıl daralttığına, bu dönüşümün insan-yaban hayatı temaslarını nasıl şekillendirdiğine değinecek.

26 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te akademisyen Mahmut Kabalak, böcek gözlemine dayalı bilgi birikiminin farklı disiplinlerde nasıl anlam kazandığını ele alan “Böcekten Öğrenmek: Doğadan Teknolojiye” başlıklı bir konuşma yapacak. Kabalak, konuşmasında entomolojinin (böcek bilimi) biyolojik sistemlerin geliştirilmesine katkıları üzerinde duracak. Teknoloji alanındaki biyomimetik yaklaşımları, bu tür uygulamaların etik ve metodolojik sınırlarını değerlendirecek.

Aynı gün saat 15.00’te gerçekleştirilecek “The Ministry of Bees [Arı Bakanlığı]” başlıklı konuşmada ise sanatçı–antropolog Aladin Borioli, aynı adlı sanatsal araştırma platformunda yürüttüğü çalışmaların bulgularını paylaşacak; kadim yaklaşımlar ışığında insan-arı ilişkilerinin geleceğini değerlendirecek. Ardından saat 18.00’de yaban hayatı belgeselcisi Martin Dohrn’un küçük bir kent bostanında altmışın üzerinde arı türünü kayda alma sürecini takip eden My Garden of a Thousand Bees [Bin Arılı Bahçem] filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

30 Temmuz Çarşamba saat 18.00’de WWF-Türkiye iş birliğiyle “Kuşların İzinden ‘Vatandaş Bilimi’ne: Doğayı Birlikte Gözlemlemek” başlıklı konuşma düzenlenecek. WWF-Türkiye ekibinden Can Yeniyurt, doğa koruma çalışmalarında etkili bir yöntem olarak öne çıkan ve bireylerin bilimsel bilgi üretimine gönüllü katkı sunmasına alan açan “vatandaş bilimi” uygulamalarından bahsedecek. Türkiye’nin Palearktik Bölge’deki konumunun kuş göçleri açısından taşıdığı öneme değinecek; özellikle İstanbul’da her yıl gözlemlenen yüz binlerce yırtıcı ve ötücü kuş türü üzerinden bu hareketliliğin doğa koruma çalışmaları için sunduğu olanakları aktaracak. Aynı gün saat 19.30’da ise Tibet Platosu’nun derinliklerindeki yaban hayatının izini süren La Panthère des neiges [Kar Panteri] adlı belgesel film Açık Sinema’da yer alacak.