İsimler, insanların hatırlandığı, çağrışımlarının yapıldığı hitap tarzlarıdır. Mutlaka bir isim, insan hayatına bir ölçüde etki eder. Bu bağlamda düşünerek Hazal adını sizler için araştırdık. Buyurun inceleyelim.

Hazal İsminin Anlamı Nedir?

Türkçe dil ailesinden gelen Hazal kelimesi, sözlük bazında kuruyan ve yer yer dökülmeye hazır ağaç yaprağı anlamına gelir. Kadın ismi olarak kullanımı görülür. Ülkemizde bulunan 2000 kişiden birinin adı, ortalama istatistiklere Hazal olarak yansır.

Hazal İsminin Özellikleri

Kendini fark ettirmeyi, eğlenceli yaşam tarzlarını ve eğlenceli mekanları severler. Arkadaş çevreleri çok geniştir. Sıcakkanlılıklarıyla ilgi çekerler. Rutin giden durumlar, onlarda sıkıcı bir hava yaratır. Planlı ve detaycı çalışma disiplininden çok hazzetmezler. Sanatta oldukça ünlü işlere imza atabilir. Hafızası ve beyin gücü bakımından çok insana karşı yarışabilir. Aşk hayatında mutlaka tek bir kalbi ister, sadık kalınmasından yanadır. Arada, kendi bildiği doğrular onaylanmazsa ya da kendine veya başkasına bir haksızlık yapılırsa; ne pahasına olursa olsun duruma el atmaktan çekinmez. İletişim güdüsü kuvvetlidir. Küçük işlerle uğraşmaktan hazzetmez ama küçük problemlere büyük sorunlar gibi ağır tavırlar takınabilir.

Hazal İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Hayır, zaten köken bakımından bu ismin mantıken Kuran’da geçmemesi lazım. Ama anlamında bir dine aykırılık olmamasından kaynaklı, bu adı çocuğunuza vermenizin sakıncası yoktur. Hazal ismi, caiz isimler arasında sayılıyor.