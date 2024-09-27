Hazal Kaya: En yakın arkadaşım evleniyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Gelin alışverişindeyiz, en yakın arkadaşım evleniyor, ona yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Hazal Kaya, daha sonra gazetecilere "Daha sonra konuşuruz, sözüm olsun, acelem var" dedikten sonra yoluna devam etti.