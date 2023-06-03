Hazal Subaşı: Benim için sürpriz değil

Kilo aldığını ve yakın zamanda diyete başladığını söyleyen Hazal Subaşı, "Çok sevdiğim yemeklerime veda ettim çünkü diyet yapmam lazım. Onun dışında yazın çok tatil yapamayacağım. Bir dönem dizisinin çekimlerinde yer alacağım. Onun çekimleri var. İsimleri söylemeyeyim, sürpriz olsun" şeklinde konuştu.