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Hazal Subaşı: Benim için sürpriz değil

Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile görüntülenen Hazal Subaşı, gazetecilerin, "Sürpriz oldu" yorumuna gülerek, "Sizler için öyle oldu, benim için sürpriz değil" dedi

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  • Hazal Subaşı: Benim için sürpriz değil - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Subaşı, Nişantaşı'ndaydı. Bir giyim mağazında alışveriş yapan oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Subaşı, "Alışveriş için geldim. Şimdi de eve gidiyorum" dedi.
  • Hazal Subaşı: Benim için sürpriz değil - Magazin haberleri

    Kilo aldığını ve yakın zamanda diyete başladığını söyleyen Hazal Subaşı, "Çok sevdiğim yemeklerime veda ettim çünkü diyet yapmam lazım. Onun dışında yazın çok tatil yapamayacağım. Bir dönem dizisinin çekimlerinde yer alacağım. Onun çekimleri var. İsimleri söylemeyeyim, sürpriz olsun" şeklinde konuştu.
  • Hazal Subaşı: Benim için sürpriz değil - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

    Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile ilk kez görüntülenen oyuncu, gazetecilerin, "Sürpriz oldu" yorumuna gülerek, "Sizler için öyle oldu, benim için sürpriz değil" ifadeleriyle yanıt verdi.
  • Hazal Subaşı: Benim için sürpriz değil - Magazin haberleri

    "ŞU AN BUNLARI KONUŞMAYALIM"

    Atakan Başavcı ile ilişkisinin gayet güzel gittiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Hazal Subaşı, gazetecilerin, "Sizi Aras Bulut İynemli mi tanıştırdı?" sorusuna, "Arkadaşlar gerçekten şu an bunları konuşmayalım. Teşekkür ederim" cevabını vermekle yetindi.

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