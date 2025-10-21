Hazar denizi nerede? Hazar denizi hangi şehirde, ülkede?

HAZAR DENİZİ NEREDE?

Hazar Denizi, Avrasya’nın tam kalbinde, Avrupa ile Asya kıtalarının kesişim noktasında yer alır. Coğrafi olarak Kafkasya, Orta Asya ve İran platosu arasında uzanan bu dev su kütlesi, yüzölçümü açısından dünyanın en büyük kapalı denizi olarak kabul edilir. Yaklaşık 371.000 kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin beş katı büyüklüğündedir. Deniz seviyesinden 28 metre aşağıda bulunur ve tuz oranı, okyanuslara göre daha düşüktür. Binlerce yıldır hem ticaret hem kültür hem de enerji açısından stratejik öneme sahiptir.

HAZAR DENİZİ HANGİ ŞEHİRDE?

Hazar Denizi tek bir şehre değil, beş ülkenin kıyısında uzanan çok sayıda kente ev sahipliği yapar. En önemli kıyı şehirlerinden bazıları şunlardır:

Bakü, Modern mimarisi, Hazar kıyısındaki uzun bulvarları ve enerji endüstrisiyle bölgenin en gelişmiş şehridir.

Aktau, Deniz taşımacılığı ve liman ticaretiyle bilinir; aynı zamanda bozkırla denizin birleştiği noktada kurulu eşsiz bir yerleşimdir.

Türkmenbaşı, Ülkenin dış dünyaya açılan kapısıdır; limanı, yat limanı ve yeni tatil beldeleriyle dikkat çeker.

Enzeli, İran’ın kuzeyindeki bu kent, çay tarlaları, lagünleri ve balıkçı kültürüyle öne çıkar.

Astrahan, Hazar’ın kuzey ucundaki bu şehir, Volga Nehri’nin denizle buluştuğu noktada yer alır ve kuş göç yollarının tam merkezindedir.

Bu şehirlerin her biri, Hazar Denizi’nin farklı bir yüzünü temsil eder: kimisinde modern gökdelenler, kimisinde balıkçı köyleri, kimisinde de sanayi ve liman tesisleri manzarayı belirler.

HAZAR DENİZİ HANGİ ÜLKEDE?

Hazar Denizi beş farklı ülkeye kıyısı olan bir su kütlesidir: Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan olarak bu ülkeler bilinir. Bu nedenle Hazar, uluslararası antlaşmalarla yönetilen bir “ortak deniz” statüsündedir. Her ülke, kendi kıyı bölgesinde ekonomik faaliyetler yürütür. Bunlardan bazıları şunlardır:

Azerbaycan petrol ve doğalgaz üretiminde önde gelir.

Kazakistan deniz taşımacılığı ve balıkçılıkta aktiftir.

Rusya, Volga Nehri bağlantısıyla Hazar’ı Avrupa iç sularına bağlar.

İran ve Türkmenistan ise kıyı turizmi ve doğa koruma alanlarıyla öne çıkar. HAZAR DENİZİNE NASIL GİDİLİR? Hazar Denizi'ne ulaşım, gidilecek kıyı ülkesine göre değişiklik gösterir: Azerbaycan rotası: Türkiye'den Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na direkt uçuş bulunur (yaklaşık 2 saat). Havalimanından şehir merkezine 25 dakikada ulaşılır. Kıyı boyunca uzanan Bakü Bulvarı Hazar Denizi'nin en popüler sahil alanıdır. Kazakistan rotası: İstanbul'dan Aktau Havalimanı'na direkt uçuş vardır. Şehir merkeziyle deniz arası 10 dakikadan kısadır. Aktau, özellikle yaz aylarında Hazar kıyısı plajlarıyla ünlüdür. Türkmenistan rotası: Türkmenistan'a giriş vizeye tabidir. İstanbul–Aşkabat uçuşu sonrası iç hatla Türkmenbaşı'na geçilir. Liman çevresinde oteller, sahil yürüyüş yolları ve yeni tatil kompleksleri bulunur. İran rotası: Tahran'a uçuşun ardından karayoluyla kuzeye, Gilan eyaletine geçilir. Yaklaşık 4–5 saatlik bir yolculukla Hazar kıyılarına ulaşılır. Rusya rotası: Moskova'dan iç hat uçuşlarıyla Astrahan'a gidilir. Şehir, Volga Nehri deltası üzerinde yer alır. HAZAR DENİZİNDE NELER YAPILIR? Hazar Denizi, hem kültürel hem doğal hem de turistik açıdan çok yönlü bir bölgedir. Yapılabilecek aktiviteler ülkelere göre değişse de, ortak temalar doğa, su sporları ve kültürel keşif etrafında toplanır: