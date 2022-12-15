"BEŞ YILLIK YIPRANMA YAŞANDI"

Dün akşam görüntülenen Hazar Ergüçlü, biten ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hala her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor." dedi.

Ergüçlü geçtiğimiz ay verdiği bir röportajında ise, "Onur'la çok mutluyuz, düğün istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.