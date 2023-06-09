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Hazar Ergüçlü: İlişkimiz çok yeni ama çok mutluyuz

Yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu, Kutay Soyacak ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu

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  • Hazar Ergüçlü, Kutay Soyacak ile ilişkisi hakkında konuştu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra müzisyen Kutay Soyacak ile aşk yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü, Maslak'taki bir davette görüntülendi.
  • Hazar Ergüçlü, Kutay Soyacak ile ilişkisi hakkında konuştu - Magazin haberleri

    "AİLEMİN YANINA GİTMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

    Ailesi Kıbrıs'ta yaşayan oyuncu, tatil planının sorulması üzerine, "Çok güzel gezeceğim, yazı değerlendireceğim. Vaktim oldukça ailemin yanına da gitmeyi çok seviyorum. Kıbrıs benim için yurt dışı olmaktan çıktı artık. Her boşlukta onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum" dedi.
  • Hazar Ergüçlü, Kutay Soyacak ile ilişkisi hakkında konuştu - Magazin haberleri

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında ise Ergüçlü, ''Her şey yolunda. Keyfim yerinde, çok iyiyim. İlişkimiz çok yeni ama çok mutluyuz'' ifadelerini kullandı.
  • Hazar Ergüçlü, Kutay Soyacak ile ilişkisi hakkında konuştu - Magazin haberleri

    "YIPRANMA YAŞADIK"

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.
  • Hazar Ergüçlü, Kutay Soyacak ile ilişkisi hakkında konuştu - Magazin haberleri

    "BİR ARAYA GELİP, KARAR VERDİK"

    Hazar Ergüçlü'nün ardından Onur Ünlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü, "Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek, düşünüp karar verdik" şeklinde konuşmuştu.

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