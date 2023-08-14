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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün baba acısı: Süleyman Ergüçlü vefat etti - Son dakika magazin haberleri

        Hazar Ergüçlü'nün baba acısı

        Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü 69 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 12:20
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        Hazar Ergüçlü, babasının acısıyla sarsıldı. Ergüçlü'nün KKTC'de yaşayan babası gazeteci Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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        Acı haberi Süleyman Ergüçlü'nün eşi Neşe Ergüçlü duyurdu.

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        Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreni ile ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağolsun" açıklamasını yaptı.

        ACI TESADÜF

        İki kardeşin birer yıl arayla aynı gün hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf oldu. Süleyman Ergüçlü'nün ablası İsmet Ergüçlü, 14 Ağustos 2022'de yaşamını yitirmişti.

        #Süleyman Ergüçlü
        #hazar ergüçlü
        #Neşe Ergüçlü
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