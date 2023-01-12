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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, tarıma elverişsiz hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında, “Hem çevre dostu hem ekonomik! Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgâr ve güneş enerjisi santralları kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

— Murat KURUM (@murat_kurum) January 12, 2023

Bakanlığa bağlı Millî Emlak Genel Müdürlüğünce, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje gerçekleştiriyor. Buna göre, tarımsal üretime uygun olmayan ve atıl durumda olan hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek.

Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler yararlanabilecek.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin olarak ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık arttırma yapılmak suretiyle belirlenecek.

BİR YIL ÖN İZİN VERİLECEK

Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayı ile yatırımcılara imar planlarının yapılması, uygulama projelerinin onaylanması, bağlantı anlaşmasının yapılması gibi işlemler için bir yıl ön izin verilecek. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

41 İLDE İLANA ÇIKILDI

Proje kapsamında, 2023 yılı Ocak ayında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun ilk etapta 41 İlde, 160 milyon metrekare taşınmaz ilana çıkarıldı ve www.milliemlak.gov.tr adresinde yayımlandı. İkinci etapta ise nisan ayı itibariyle 140 milyon metrekare hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Böylelikle yaklaşık 20 bin megavat lisanssız elektrik üretimi sağlanacak.