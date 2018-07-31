İHA'nın haberine göe, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı Ağustos-Ekim dönemi İç Borçlanma Stratejisi’ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılacak. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi.

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