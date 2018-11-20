Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirilen kira sertifikası ihracıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada "Bakanlığımızca 19 Kasım 2018 tarihinde duyurulan 2 yıl vadeli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracına 3.240.870.000,00 TL talep gelmiş olup yatırımcılardan gelen taleplerin tamamı karşılanarak ihraç gerçekleştirilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ