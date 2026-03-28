        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek ile ilgili ortaklık iddiasına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek ile ilgili ortaklık iddiasına yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan ortaklık iddiasına ilişkin açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Bakanlıktan Şimşek'le ilgili yalanlama

        Bakanlıktan, bir gazetede yayımlanan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

        "Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

        Açıklamada, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim olduğunun altı çizilerek, bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.

