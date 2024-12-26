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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa yapıcı bankaları belirledi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa yapıcı bankaları belirledi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2025 döneminde "piyasa yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:47
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        Bakanlık piyasa yapıcı bankaları belirledi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin kısa süre önce açıklandığı anımsatıldı.

        Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:

        "Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası"

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