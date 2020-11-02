AA

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, hazır giyim endüstrisi salgına rağmen temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla kırdığı aylık ihracat rekorunu, geçen ay 1 milyar 858 milyon dolarla daha da yukarı taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Gültepe, hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisindeki kritik öneminin salgın sürecinde bir kez daha görüldüğünü vurgulayarak, "Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolar ile kırdığımız aylık ihracat rekorumuzu ekimde 1 milyar 858 milyon dolara çıkardık. Sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun. Zorlu süreçte bizi başarıya taşıyan faktörlerin başında, sektörün tasarım ve koleksiyon oluşturabilme gücü geliyor. Tasarım altyapısının korunması çok önemli. Bu nedenle mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün 3 aylık sıkıntılı dönemin ardından hızla toparlanarak istihdama, katma değerli üretime ve ihracata devam ettiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Mart, nisan ve mayıs ayları sektör için kabus gibi geçti. Haziranda küresel pazarların açılması ile birlikte ibreyi yeniden yukarı çevirdik. Maske ve koruyucu giysiye olan yoğun talebin de katkısı ile haziran ihracatımızda yüzde 25 artış kaydettik. Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla aylık ihracat rekorumuzu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylülde de yüzde 20 ihracat artışı ile bir kez daha 1,8 milyar dolar sınırını gördük. Ekimde 1 milyar 858 milyon dolarla yenilediğimiz rekorun sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ocak-ekim döneminde 13 milyar 977 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemine göre hala yüzde 5,8 eksideyiz. İhracata çalışan firmalarımızın yılbaşına kadar kapasiteleri dolu. Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum."

Gültepe, tasarım konusunda devletin verdiği teşvikler için teşekkür ettiklerini belirterek, "Sektörün tasarım altyapısının korunması bizim için çok önemli. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldığı gibi tasarım teşvikleri kapsamında mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'YE 10 AYLIK İHRACAT YÜZDE 21.5 ARTTI"

Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin salgınla birlikte özellikle 100 milyar dolarlık ABD pazarında büyük bir sıçrama yakaladığını vurguladı.

ABD'ye ihracatı en kısa zamanda 1,5 milyar dolara, orta vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Gültepe, "Bu ülkeye 10 aylık ihracatımız yüzde 21,5 artışla 662 milyon dolara yaklaştı. Ekim ihracatımızdaki yüzde 34,7'lik artış, ileriye dönük umutlarımızı daha da arttırıyor. Ekim ayında ABD'nin yanı sıra İngiltere'ye yüzde 42,6, Danimarka'ya ise yüzde 36,2'lik ihracat artışı dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına resmen ilan edilmemiş bir boykot uygulayan Suudi Arabistan'a hazır giyim ihracatında ise geçen ay yüzde 48,7 daralma olduğunu kaydetti.