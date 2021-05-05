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Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 4 aylık ihracat performansıyla rekora imza attı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 2020'nin aynı ayına göre yüzde 184.7 artışla 1 milyar 632 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, ocak-nisan döneminde 6 milyar 336 milyon 207 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık ihracatına da imza attı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Ocak-nisan döneminde 6 milyar 336 milyon 207 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık sektörel ihracat performansını gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 4 ayında 2020'ye göre 32.3, 2019'a göre yüzde 5.5 artıdayız. Salgın kaynaklı kapanma önlemlerine rağmen ilk 3 pazarımız olan ülkelere ihracatta da 4 aylık sonuçlar bizi önümüzdeki dönem için umutlandırdı. Sektör olarak 2021 yılını 18 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyorum" dedi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 4 aylık ihracat performansıyla rekora imza attı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, salgına rağmen Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 artarak 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değerle tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı. Ocak-nisan dönemi ihracatı ise yüzde 33,1 artışla 68,8 milyar dolar oldu.

Geçen yılın nisan ayında salgının ihracata olan etkisiyle 573 milyon 278 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021'in aynı döneminde yüzde 184,7 artışla 1 milyar 632 milyon 42 bin dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocak-nisan döneminde de yüzde 32,3 artışla 6 milyar 336 milyon 207 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 108 milyon 812 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 145 milyon 474 bin dolarla Bursa ve 117 milyon dolarla İzmir takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 254 milyon 62 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 228 milyon 505 bin dolarla İspanya ve 167 milyon 315 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 947 milyon 743 bin dolarla AB ülkeleri birinci, 222 milyon 329 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 170 milyon 261 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, mart ayında 225 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,7 pay aldı.

"4 AYLIK İHRACATTA REKORA İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının geçen yılın nisan ayında ihracat üzerindeki suni etkisi nedeniyle nisan verilerini 2019 ile kıyaslamanın daha isabetli olacağını belirterek, "2019 Nisan ayına göre bu yıl yüzde 8,6 artıdayız. Nisan ayında istediğimiz kapasiteye ulaşamamamıza rağmen ihracatta ulaştığımız sonucu başarı olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Gültepe, 4 aylık ihracatta rekora imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan döneminde 6 milyar 336 milyon 207 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık sektörel ihracat performansını gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 4 ayında 2020'ye göre 32,3, 2019'a göre yüzde 5,5 artıdayız. Salgın kaynaklı kapanma önlemlerine rağmen ilk 3 pazarımız olan ülkelere ihracatta da 4 aylık sonuçlar bizi önümüzdeki dönem için umutlandırdı. En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatta 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6'lık artışla 1,1 milyar dolara ulaştık. 4 ayda İspanya'ya 798,7 milyon dolarlık, İngiltere'ye 577,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre İspanya'ya yüzde 39,2, İngiltere'ye yüzde 33,7 daha fazla ihracat yaptık."

"ABD'YE 4 AYLIK İHRACATIMIZ YÜZDE 53 ARTTI"

Mustafa Gültepe, dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı ABD'ye ihracattaki artış trendinin de hız kesmeden devam ettiğini, ABD'ye 4 aylık ihracatta geçen yıla göre yüzde 53 artışla 267,1 milyon dolara ulaşıldığını söyledi.

Henüz istenen hızda olmasa da aşılama çalışmasının başlamasının yılın kalan bölümüne daha iyimser bakmalarını sağladığını aktaran Gültepe, "Aşı seçeneklerinin artmasına paralel olarak temmuzdan itibaren normalleşmenin hızlanacağına inanıyorum. Eğer yeni bir aksilikle karşılaşmazsak sektör olarak 2021 yılını 18 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyorum." diye konuştu.

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