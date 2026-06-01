        Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2026 | Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Haziran kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi. Ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre tespit edilmektedir. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Haziran kira artış oranı hesaplama tablosu...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 00:10 Güncelleme:
        Ev sahibi ve kiracılar tarafından dikkatle takip edilen kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak son dakika verilerine çevrildi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı mayıs ayında hatırlanacağı gibi yüzde 32,43 olarak belirlenmişti. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Haziran ayı kira artış oranı 3 Haziran Çarşamba saat 10:00'da açıklanacak.

        Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.

        2026 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        Nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.

        Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

        Kira zam oranı: %33,98

        Kira zam bedeli: 6.796 TL

        Yeni kira bedeli: 26.796 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
