Haziran ayı FED faiz kararı 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz kararı
ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yönünü belirleyecek kritik toplantının tarihi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün duyurulacak?
Piyasaların gözü kulağı FED’in haziran toplantısında! Faiz indirimi mi yoksa sabit tutma kararı mı çıkacak sorusu gündemdeki yerini korurken, kararın açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. İşte Amerikan Merkez Bankası faiz kararı için beklenen gün…
HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası’nın (FED) haziran ayı toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kritik toplantının ardından faiz kararı 17 Haziran’da Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna açıklanacak. Küresel piyasalarda yön belirleyici olması beklenen bu karar, yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, FED Başkanı’nın yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında olacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ
Jeopolitik gerilimler öncesinde para piyasalarında, Fed’in yıl boyunca toplam iki kez faiz indirimi yapabileceği beklentisi öne çıkıyordu. Ancak savaş sonrası artan belirsizlik ortamı bu öngörülerin yön değiştirmesine neden oldu. Güncel piyasa fiyatlamaları, Fed’in aralık ayındaki toplantısında yaklaşık yüzde 70 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz artışına gidebileceğine işaret ediyor.