Cari denge haziranda fazla verdi

Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari denge haziranda 407 milyon dolar ile 8 ayın rdından ilk kez fazla verdi. Mayıs ayında 1 milyar 17 milyon dolar açık verilmişti.

Haziran verisinin açıklanmasıyla cari açık yılın ilk 6 ayında 16 milyar 494 milyon dolara ulaştı. Açık geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 55 geriledi.

Yıllıklandırılmış cari açık mayıs ayındaki 24 milyar 472 milyon dolarlık seviyesinden haziran ayında 24 milyar 833 milyon dolara çıktı. Haziran 2023'te 768 milyon dolarlık fazla verilmişti. Bu sebeple yıllıklandırılmış açıkta yükseliş kaydedildi.