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        Haberler Ekonomi Para Cari denge haziranda fazla verdi - Para Haberleri

        Cari denge haziranda fazla verdi

        Haziran ayında 407 milyon dolar cari fazla verilirken, yıllıklandırılmış cari açık mayıs ayındaki 24 milyar 472 milyon dolarlık seviyesinden 24 milyar 833 milyon dolara çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:41
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        Cari denge haziranda fazla verdi
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        Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari denge haziranda 407 milyon dolar ile 8 ayın rdından ilk kez fazla verdi. Mayıs ayında 1 milyar 17 milyon dolar açık verilmişti.

        Haziran verisinin açıklanmasıyla cari açık yılın ilk 6 ayında 16 milyar 494 milyon dolara ulaştı. Açık geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 55 geriledi.

        Yıllıklandırılmış cari açık mayıs ayındaki 24 milyar 472 milyon dolarlık seviyesinden haziran ayında 24 milyar 833 milyon dolara çıktı. Haziran 2023'te 768 milyon dolarlık fazla verilmişti. Bu sebeple yıllıklandırılmış açıkta yükseliş kaydedildi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 4 milyar 139 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 55 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 2 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

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