HBB köy evlerini törenle teslim etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve Hatay İmar Sanayi A.Ş. (HİSAŞ) tarafından inşa edilen ve toplam 28 bloktan oluşan proje kapsamında Kırıkhan ilçesine bağlı Karamağara Mahallesi'nde inşa edilen köy evlerini hak sahiplerine teslim etti.

HİSAŞ yetkilileri, hayata geçirilen projeyle vatandaşlara yalnızca bir konut değil; aynı zamanda güvenli, konforlu ve huzurlu bir yaşam alanı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hak sahibi bir vatandaş 6 Şubat depremlerinde büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.