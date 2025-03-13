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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HBOMax Türkiye'ye geliyor! Fiyatlar belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Max Türkiye'ye geliyor! Fiyatlar belli oldu

        Warner Bros. Discovery, 15 Nisan'da Türkiye'de piyasaya sürülecek olan premium dijital yayın platformu Max'in aylık ve yıllık şeklinde sunulacak Standart ve Özel üyelik paketlerinin detaylarını açıkladı. Max, Standart ve Özel Paket seçenekleri ile BluTV, HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, discovery+ ve Eurosport içeriklerini bir araya getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:34
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        Max Türkiye'ye geliyor! Fiyatlar belli oldu
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        Warner Bros. Discovery, 15 Nisan'da Türkiye'de piyasaya sürülecek olan premium dijital yayın platformu Max'in aylık ve yıllık şeklinde sunulacak Standart ve Özel üyelik paketlerinin detaylarını açıkladı. BluTV böylelikle 15 Nisan itibariyle küresel platform Max'e dönüşecek.

        Max yaptığı açıklamada "BluTV tarafından halihazırda sunulana oranla sağladığı yüzlerce farklı içerik ile kullanıcılara binlerce saat daha fazla deneyim yaşatarak, Warner Bros., DC Universe, HBO Originals, Max Originals, discovery+, Discovery, TLC, Cartoon Network ve daha fazla kanaldan yepyeni hikayelerin yanı sıra, en iyi BluTV orijinal yapımlarını bir araya getirecek. Buna ek olarak, tüm üyeler CNN International, DMAX, TLC ve Cartoon Network gibi kanallar üzerinden, küresel gündemden haberdar olabilecek ve büyüleyici eğlence ve çocuk programlarının keyfini çıkarabilecekler" dedi.

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        Başlangıç olarak lansman döneminde, tüm üyeler Eurosport'taki geniş kapsamlı, canlı ve isteğe bağlı önemli spor etkinliklerine erişebilecek. Eylül ayından itibaren ise, spor içerikleri ayrı bir Ek Paket olarak satın alınabilecek. Max'teki spor içerikleri, Avustralya Açık, Roland-Garros ve Amerika Açık gibi Grand Slam tenis turnuvalarını, Giro d’Italia, La Vuelta a España ve Tour de France olmak üzere üç büyük bisiklet turunu, ayrıca Tour de France Kadınlar, 24 Saat Le Mans, kış sporları Dünya Şampiyonası ve farklı dallardaki spor müsabakalarını içeriyor.

        Açıklamaya göre Max, üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun paketi seçebilmeleri için aylık ve yıllık olmak üzere Standart ve Özel paket seçenekleri sunacak. Yıllık pakete üye olan müşteriler, aylık fiyat karşılaştırmasına göre 10 ay fiyatına 12 aylık üyelik alacaklar.

        Standart Paket:

        • Standart aylık paket aylık: 229,90 TL veya yıllık: 2.299,00 TL
        • Kullanıcılar aynı anda 2 cihaz üzerinden içeriklere ulaşabilecek.
        • İçerikler, Full HD çözünürlük ve 5.1 surround ses olarak sunulacak.
        • Çevrimdışı izlemek için 30'a kadar indirme izni olacak.

        Özel Paket:

        • Özel paket aylık: 299,90 TL veya yıllık: 2.999,00 TL
        • Kullanıcılar aynı anda 4 cihaz üzerinden içeriklere ulaşabilecek.
        • İçerikler, 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos ses ile sunulacak.
        • Çevrimdışı izlemek için 100'e kadar indirme izni olacak.

        Türkiye'de bulunan ve doğrudan BluTV'den abone olan mevcut BluTV üyelerinin halihazırdaki BluTV fiyatları üzerinden otomatik olarak Standart Paket’e geçirileceği de ayrıca belirtildi.

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