HDP'den kapatma davası savunması: Çözüm Süreci yargı konusu yapılamaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı
ABONE OL

HDP'den kapatma davası savunması: Çözüm Süreci yargı konusu yapılamaz

HDP'de, açılan kapatma davası için savunma yazım çalışmaları devam ediyor. HDP'li hukukçular, iddialara yanıt verirken, savunmada "Çözüm Süreci yargılama konusu yapılamaz" vurgusu yapılacak.

HDP'den kapatma davası savunması: Çözüm Süreci yargı konusu yapılamaz
HDP'den kapatma davası savunması: Çözüm Süreci yargı konusu yapılamaz
0:00 / 0:00

Ön savunma için Anayasa Mahkemesi'nden iki aylık ek süre alan HDP yazım çalışmalarını sürdürüyor. İddianamede Çözüm Süreci döneminde yapılan temaslar ve demeçler suç isnadı olarak gösterildi. HDP'li hukukçular da o iddialara tek tek yanıt verecek. Savunmada, "Çözüm Süreci yargılama konusu yapılamaz" vurgusu yapılacak. 27 Eylül'de açıklanacak tutum belgesinde de HDP, seçmenlerin karşısına Cumhur ve Millet İttifakı'nın yanı sıra 3. seçenek sunmaya hazırlanıyor.

HDP Anayasa Mahkemesi'nden iki aylık ek süre istedi, son tarih 5 Kasım. Savunma yazımı ise tüm hızıyla sürüyor. Suç isnatlarının çok büyük bölümünün çözüm süreci kapsamında yapılan temaslar ve açıklamalar olduğunu belirten HDP kaynakları, savunmada da bu noktaya vurgu yapacak.

Çözüm sürecinde yapılan tüm temas ve ziyaretlerin devletin bilgisi dahilinde olduğunu belirten HDP'li hukukçular, savunmada "Çözüm süreci yargılama konusu yapılamaz" diyecek.

KAPATMA İDDİANAMESİNE USUL YÖNÜNDEN İTİRAZLAR

843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istedi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bu talebe de itirazları var HDP'nin. HDP kaynakları ön savunma verilirken, Anayasa Mahkemesi'ne iddianameye karşı usul yönünden itirazlarını sunacak. Ön savunmanın bir sonraki aşaması olan esas savunmanın da yazımına başlandı.

HDP ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK SUNMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan HDP'nin bundan sonraki yol haritasına ışık tutacak Tutum Belgesi için de çalışmalar tamamlanmak üzere. O belgede yerel seçimlerde birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak dolaylı destek verilen Millet İttifakı'na da mesajlar olacak. Ancak HDP'nin ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı'na mecbur olmadığı belirtilecek ve demokrasi bileşenleri ile bir demokrasi ittifakı olarak üçüncü bir seçenek vurgusu yapılacağı belirtildi..

TUTUM BELGESİNDE KÜRT SORUNU VURGUSU

HDP'nin Tutum Belgesi'nde, Kürt sorunun çözümünde atılması gereken adımlar belirtilecek. Hem siyaset hem de devletin üzerine düşenler vurgulanacak. Tutum Belgesi'nin 27 Eylül'de Eş Genel Başkan Mithat Sancar tarafından açıklanması bekleniyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir'de katı atık tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı
GÜNDEM Atık tesisinde patlama! 3 işçi yaralandı
SON DAKİKA: 'Elmalı davasında' 6'ncı duruşma başladı! - Haberler
GÜNDEM 'Elmalı davasında' 6'ncı duruşma başladı!
İĞRENÇ BABA! Son dakika: İstismar ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! İğrenç baba tutuklandı! - VİDEO HABER
GÜNDEM İstismar ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! İğrenç baba ...
Anayasa Mahkemesi 271 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı
GÜNDEM AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı
Antalya'daki 'yangın şeytanı' kamerada! - Haberler
GÜNDEM Antalya'daki 'yangın şeytanı' kamerada!
Eskişehir'de işçi servisi, TIR ile çarpıştı: 15 yaralı
GÜNDEM İşçi servisi, TIR ile çarpıştı: 15 yaralı
Son dakika: Midesinde patladı, sonu oldu!
GÜNDEM Midesinde patladı, sonu oldu!
Üç üniversiteye rektör atanacak
GÜNDEM Üç üniversiteye rektör atanacak
11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü firar etti
GÜNDEM Tuvalet havalandırmasından firar etti
Son dakika: Bisiklet sporcusu Zeynep'in davasında yeni gelişme!
GÜNDEM Kamyonun çarptığı Zeynep'in davasında yeni gelişme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.