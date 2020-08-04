Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27. Dönem Milletvekili Mensur Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçlarından' dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke tanzim edilmiştir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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