İlave istihdama ucuz kredi 0:00 / 0:00

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ),işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin uygulaması ve nakdi ücret desteği yeni bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Bundan sonra yeni bir uzatma yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerekiyor.

Normalleşme döneminde mikro ve küçük işletmelerin finansman ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak amacıyla ilave istihdam koşullu finansman desteği sağlanacak. Bu konuda, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Buna göre, mart ayındaki işçi sayısı 50’nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak. Krediden yararlanabilmek için işletmede son 12 aylık dönemdeki ortalama işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işçi istihdam etmek gerekecek. İşe alınacak işçiler için 12 ay süreyle asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, kredi faizlerinden mahsup edilecek.

İlave istihdam edilecek işçinin son üç ay içinde on günden fazla sigortalı bir işte çalışmaması veya 4/b kapsamında sigortalı olmaması gerekecek.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, mart ayında 761 bin işçi ücretsiz izne çıkartıldı. Mart ayında en az 20 gün ücretsiz izin yapan ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işçisini normal çalışmaya geçiren işletmelere de aynı koşullarla kredi verilecek.

Ücretsiz izindeki işçiler için ilave istihdamdaki işçilerde aranan işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmayacağı için ucuz kredi başvurusundan en çok, ücretsiz izindeki işçisini normal çalışmaya geçiren işletmelerin yararlanması bekleniyor.

5 İŞÇİ İÇİN 500 BİN TL KREDİ

Kamu bankaları ve kamuya ait katılım bankalarınca, ilave istihdam edilen veya ücretsiz izinden normal çalışmaya geçirilen işçi başına 100 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Bir işletme 5 işçiye kadar toplam 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

Destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme faizi borcu bulunmaması gerekecek. Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız işçi çalıştıran veya bildirdiği sigortalı işçiyi fiilen çalıştırmadığı tespit edilenler destekten yararlanamayacak.

SGK’ya olan prim borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırılan taksitlerini zamanında ödemeleri şartıyla destekten yararlanabilecekler.

HEDEF 100 BİN İSTİHDAM, 10 MİLYAR TL KREDİ

Teklif sahibi AK Partili İsmail Güneş, komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken söz konusu düzenleme ile ilk aşamada 3.8 milyar lira, toplamda da 10 milyar liralık kredi kullandırılmasını öngördüklerini anlattı. Kullandırılacak krediler için ödenmesi gereken faizin 1.6 milyar liralık kısmının İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını kaydeden Güneş, bu sayede toplam 100 bin kişinin istihdam edileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Güneş, işçi başına aylık 1341 TL, yıllık ise 16 bin 92 TL tutarındaki primin kredi faizinden mahsup edileceğini kaydetti. Güneş, buna göre, 5 işçi istihdam ederek karşılığında 500 bin lira kredi kullanan işletmenin ödemesi gereken faiz 100 bin lira ise 5 işçi için 12 ay boyunca yatırılan 80 bin 460 TL tutarındaki primin faizden mahsup edileceğini ifade etti.

İsmail Güneş, kamu bankalarının ilave istihdam koşuluyla kullandıracağı kredinin 6 ayı geri ödemesiz 2 yıl vadeli olacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de işletmelerin önce işçiyi işe alıp 12 ay süreyle çalıştıracaklarını, mahsuplaşmanın 12 aylık süre sonunda yapılacağını ifade etti.