        Heidi Klum'dan yeni şarkıya cesur tanıtım

        Heidi Klum'dan yeni şarkıya cesur tanıtım

        Sürekliliği olmayan bir şarkıcılık kariyeri olan Heidi Klum, yakında çıkaracağı yeni şarkısı için ses getirici bir tanıtım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:05
        Yeni şarkıya cesur tanıtım
        Heidi Klum, yeni müzik projesini cesur görünümüyle birlikte duyurdu. 52 yaşındaki eski model, ünlü DJ Diplo ile birlikte çıkardığı yeni şarkısını, üstsüz poz vererek tanıttı.

        Yakında çıkacak olan şarkıyı tanıtan bir sosyal medya paylaşımında Klum, üstsüz bir halde tren raylarının üzerinde yürüdü.

        Klum, 'Red Eye' adlı yeni şarkısının 13 Şubat'ta, yani Sevgililer Günü'nden bir gün önce, yayınlanacağını duyurdu.

        1980'li ve 90'lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen eski Alman model, TV sunuculuğunun yanı sıra müzik alanında da kariyer geliştirdi. Ancak Klum’un müzik uğraşları süreklilik gösteren bir şarkıcılık kariyerinden ziyade, tek seferlik projeler ve TV markalarıyla bağlantılı işbirlikleri şeklinde ilerledi. 2006'da çıkardığı 'Wonderland' şarkısı bir hite dönüştü. 2007'de eski eşi Seal ile 'Wedding Day' düeti ses getirdi. Klum, 2022'de Snoop Dogg ile iş birliği yaparak 'Chai Tea' single'ını yayınladı.

        #Heidi Klum
        #müzik
        #şarkı
