Heidi Klum'dan yeni şarkıya cesur tanıtım

Adana'da O.O. (33), evine girdiği boşanma aşamasındaki eşi Cevriye Oruç'u (32) darbedip, eşyalara tavayla vurarak zarar verdi. O anlar cep telefonuna yansırken, eşi hakkında şikayetçi olan Cevriye Oruç, "Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Televizyonda izlediğimiz haberlerdeki gibi mi olalım, biz yaşarken sesimizi duyun" dedi. (DHA) Daha Az Göster