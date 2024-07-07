Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz Venedik tatilinde
Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ve onun ikiz kardeşi Bill Kaulitz ile Venedik tatilinde görüntülendi
Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile Venedik tatilinde. Ünlü çift, İtalyan moda devlerinin mağazalarından alışveriş yaparken görüntülendi.
51 yaşındaki Heidi Klum, 34 yaşındaki müzisyen eşine Venedik'teki alışveriş turunda, Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz de eşlik etti.
Artık modellik yapmayan ve ABD televizyonunda yayınlanan bir yetenek yarışmasında jüri üyesi olan Heidi Klum, Venedik'in 40 dereceye yakın sıcak havasında askılı elbise ve terlikten oluşan kombiniyle görüntülendi.