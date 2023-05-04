Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

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İtalya Serie A'nın 33. Hellas Verona ile Inter karşı karşıya geldi.

Marc Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Inter 6-0 kazanırken, goller; 31. dakikada Adolfo Gaich'in kendi kalesine yaptığı vuruş, 36. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 37 ve 61. dakikalarda Edin Dzeko, 55 ve 90+2'de ise Lautaro Martinez'den geldi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden attığı gol ile dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Inter 60 puana ulaşırken, Hellas Verona 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter zorlu maçta Roma'ya konuk olurken, Hellas Verona deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.