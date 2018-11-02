Helmond Sport - Almere City (Omniworld) karşılaşma önü

Helmond Sport ve Almere City (Omniworld), 02 Kasım 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Helmond Sport 6 puanla 18. sırada, Almere City (Omniworld) 20 puanla 5. sırada bulunuyor. Helmond Sport son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Almere City (Omniworld), son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 222 kodlu maçı oynayanlar; Helmond Sport galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.40, Almere City (Omniworld) galibiyet oranı 1.80. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Helmond Sport önceki hafta Waalwijk mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Almere City (Omniworld), Volendam karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Helmond Sport, evinde 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 12 gol yedi.

Almere City (Omniworld) ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Almere City (Omniworld), 11 gol atarken 6 gol yedi.

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