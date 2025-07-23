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        Haberler Yemek Yapma Hem kalorisi düşük hem katkı maddesi yok! İşte sıcak yaz günleri için ev yapımı sağlıklı dondurma tarifleri

        Hem kalorisi düşük hem katkı maddesi yok! İşte sıcak yaz günleri için ev yapımı sağlıklı dondurma tarifleri

        Sıcak yaz günlerinin en güzel yanı buz gibi bir dondurma ile hem ferahlamak hem de lezzetli bir tatlı ihtiyacını da aynı anda giderebiliyor olmak... Dondurmayı hepimiz severiz ama satın aldığımız dondurmaların yeterince sağlıklı olduğunu düşünüyor muyuz? Bu soruya cevabı hayır olanları buraya alalım! İşte sıcak yaz günleri için ev yapımı sağlıklı dondurma tarifleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:53
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        Ev yapımı sağlıklı dondurma tarifleri
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        Dışarıdan hazır gıda satın almayanlar, kalori sayanlar, düzenli spor yapanlar ya da temiz beslenmeyi hayatının bir rutini haline getirenler için yazın en zor olan şeylerden biri de dondurmadan uzak durmak... Halbuki evinizde çok basit ve doğal besinlerle yapabileceğini ev yapımı dondurmalar sizi bu yükten kurtarabilir! Peki evde dondurma makinesi olmadan da dondurma yapılabilir mi? Elbette yapılabilir! Bu pratik tariflerle hem dondurma yemenin tadına varacak hem de katkı maddelerinden ve yüksek şekerli paketli ürünlerden uzak kalmaya devam edeceksiniz...

        Pratik kakaolu dondurma

        3 adet küçük muz

        2-3 tatlı kaşığı toz kakao

        Yapılışı: Muzları dilimleyip buzluğa atalım ve donmasını bekleyelim. Donan muz dilimlerini mutfak robotunun içine alalım, üzerine kakaoyu ekleyip iyice karışana kadar robottan geçirelim. Homojen bir karışım haline gelince dondurma kalıplarına ya da bir kaseye alalım ve yeniden buzluğa koyalım. Tamamen donunca servis edelim.

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        Meyveli sorbe

        200 gr dondurulmuş meyve (çilek, şeftali, mango, vişne, ananas gibi)

        1 tatlı kaşığı bal

        Yarım limon

        50 gram süzme yoğurt veya 25 gram süt

        Yapılışı: Dondurulmuş meyveler ve tüm malzemeler robottan geçirelim. İyice karışınca kalıplara koyup ve buzluğa gönderelim.

        Not: Eğer bu dondurmanın daha kremamsı yapıda olmasını istiyorsanız tarifteki meyve gramajlarını yarıya indirip 75 gram kadar muz ekleyip yapabilirsiniz.

        Kahveli dondurma

        1,5 su bardağı süzme peynir (az yağlı olmasına dikkat edelim)

        120 ml soğuk kahve (espresso, filtre kahve, amerikano olabilir fark etmez şekersiz ve sade olmalı)

        1 tatlı kaşığı bal

        5 ml vanilya özü (tercihe bağlı)

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        Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotuna alıp homojen bir hale gelene kadar robottan geçirelim. Karışım hazır olunca kalıplara alıp yeniden donduralım. İyice donunca servis yapalım.

        Tahinli bademli dondurma

        2 adet orta boy dilimlenmiş ve buzlukta dondurulmuş muz

        1/2 çay bardağı süt

        4 yemek kaşığı tahin

        1 tatlı kaşığı bal

        10 adet öğütülmüş badem

        1yemek kaşığı bitter damla çikolata (isteğe bağlı)

        Yapılışı: Badem ve damla çikolata hariç tüm malzemeleri mutfak robotuna alıp robottan geçirelim. İyice karışınca büyük bir kaba alıp üzerine bademleri ve damla çikolatalarını koyalım. Dondurucuya koyalım ama 1 saat sonra çıkarıp güzelce karıştıralım. Yeniden buzluğa koyalım ama 1 saat sonra yeniden çıkarıp bir kez karıştıralım. Bu buzluktan çıkarıp karıştırma işlemini 3-4 defa tekrarlayalım. Sonra donmasını bekleyelim ve donunca servis yapalım.

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        Besleyici yulaflı dondurma

        Çeyrek su bardağı badem (öğütmeden)

        Çeyrek su bardağı kaju, fındık ya da ceviz (öğütmeden)

        Çeyrek su bardağı yulaf (2 yemek kaşığına denk gelir)

        8 tane çekirdekleri temizlenmiş hurma

        Çeyrek su bardağı bitter çikolata

        2 yemek kaşığı toz kakao

        1 buçuk su bardağı sıcak süt

        Yapılışı: Damla çikolatalar dışındaki malzemelerin hepsini sıcak sütün içine alıp iyice yumuşayana kadar bekleyelim. Malzemeler sıcak sütün içinde iyice yumuşadıysa el blenderi ya da mutfak robotunun yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bademlerin kabukları yumuşadığında ayrılır. Kabuklarını soyalım. Pürüzsüz kıvam alan harcımızı derin bir dondurma kabına boşaltıp damla çikolatalarla süsleyelim.

        Dondurma kabının üzerini streç filmi ile tamamını örtecek şekilde kapatalım. Eğer kapağı varsa kapağını da kapatıp buzluğa atalım. En az bir gece buzlukta donduralım.

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