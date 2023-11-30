Haberler Gündem Henry Kissinger kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Henry Kissinger ölüm sebebi nedir?

Henry Kissinger kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Henry Kissinger ölüm sebebi... Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger hayatını kaybetti... 100 yaşındaki dünyaca ünlü diplomat, Connecticut eyaletindeki evinde henüz açıklanmayan bir sebeple yaşama veda etti. İşte, Almanya'nın Bavyera eyaletinde doğan Kissenger'ın hayat hikayesine dair satırbaşları... Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:59 facebook

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Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan ABD'li diplomat Henry Kissinger, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünya diplomasi tarihine geçen isimlerden biri olan ve ölümü geniş yankı uyandıran Kissinger ile ilgili bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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HENRY KISSINGER KİMDİR?



Henry Alfred Kissinger 27 Mayıs 1923 yılında doğmuş Yahudi kökenli Amerikalı diplomattır. Babası Louis Kissinger (1887-1982) bir öğretmendi. Annesi Paula (Stern) Kissinger (1901-1998) bir ev kadınıydı. Walter Kissinger adında bir kardeşi vardı. Soyadı olan Kissinger onun büyük-büyük-büyükbabası Meyer Lob tarafından 1817 yılında kabul edilmiştir. Bir genç olarak, zamanında ülkenin en iyi takımlarından biri olan Greuther Fürth'ün genç takımında oynadı. 1938 yılında Nazi zulmünden kaçan ailesi New York'a taşındı.