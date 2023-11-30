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        Haberler Gündem Henry Kissinger kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Henry Kissinger ölüm sebebi nedir?

        Henry Kissinger kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Henry Kissinger ölüm sebebi...

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger hayatını kaybetti... 100 yaşındaki dünyaca ünlü diplomat, Connecticut eyaletindeki evinde henüz açıklanmayan bir sebeple yaşama veda etti. İşte, Almanya'nın Bavyera eyaletinde doğan Kissenger'ın hayat hikayesine dair satırbaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:59
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        Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan ABD'li diplomat Henry Kissinger, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünya diplomasi tarihine geçen isimlerden biri olan ve ölümü geniş yankı uyandıran Kissinger ile ilgili bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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        HENRY KISSINGER KİMDİR?

        Henry Alfred Kissinger 27 Mayıs 1923 yılında doğmuş Yahudi kökenli Amerikalı diplomattır. Babası Louis Kissinger (1887-1982) bir öğretmendi. Annesi Paula (Stern) Kissinger (1901-1998) bir ev kadınıydı. Walter Kissinger adında bir kardeşi vardı. Soyadı olan Kissinger onun büyük-büyük-büyükbabası Meyer Lob tarafından 1817 yılında kabul edilmiştir. Bir genç olarak, zamanında ülkenin en iyi takımlarından biri olan Greuther Fürth'ün genç takımında oynadı. 1938 yılında Nazi zulmünden kaçan ailesi New York'a taşındı.

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        Kissinger, orada Yahudi göçmen topluluğunun bir parçası olarak üst Manhattan Washington Heights bölümünde liseye gitti. George Washington Yüksek Okulu'ndan sonraki ilk yıl, gece okuluna başladı ve tam zamanlı olarak bir tıraş fırçası fabrikasında çalıştı. Lise sonrasında, Kissinger muhasebe eğitimi için New York City Kolejine girdi.

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        Harvard Üniversitesi öğretim üyesi olduktan sonra 1969 - 1975 yılları arasında ABD başkanının ulusal güvenlik danışmanı, 1973 - 1977 yıllarında ise ABD'nin 56. dışişleri bakanı olarak görev yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya arasındaki yumuşama politikasını geliştirmiş, bunun sonucunda 1972 yılında SALT I antlaşması imzalanmıştır.

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        Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında ilk resmî ilişkileri kurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1969 - 1970 yılarında Kamboçya'yı bombalamasını desteklemesine karşın, Vietnam sorununu çözüme götürmedeki üstün katkılarından dolayı 1973 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Mekik Diplomasisi yöntemiyle 1979 yılında İsrail ile Mısır arasında da diplomatik ilişki kurulmasına katkıda bulunmuştur.

        Dünya tarihindeki en büyük diplomatlar arasında kabul edilmektedir.

        Emekli olduktan sonra birçok kitap yazarak anılarını, görüşlerini ve diplomasi tecrübelerini kamuoyu ile paylaştı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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