Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Henry Onyekuru, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Karşılaşmada karakter ortaya koyduklarını söyleyen Onyekuru, taraftarlar arasında da özel bir bağ olduğunu söyledi.

Onyekuru'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün karakterini ortaya koyan bir Galatasraay takımı vardı. Camiamız için takımımız için her şeyi yaptık. Sonuna kadar her şeyi yapan bir Galatasaray vardı. Bu ruhu ortaya koyduğumuz için, bu karakter için mutluyuz. Üzgünüz ama şu anda yapacak bir şey yok."

"Geçen sene beraber çok iyi başarılara imza attık. Taraftarımızla aramızda çok özel bağ var, geri dönmemi çok istediler, tekrardan formama kavuştum. Şu anda çok mutluyum."

"Taraftarımız benim için çok özel. Yorulduğum zamanlarda, düştüğüm zamanlarda beni motive ediyorlar. Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak isterim."