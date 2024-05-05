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        Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı

        HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de bugün oynanan final maçında A.P. Yalıkavak'ı 30-21 yenen Konyaaltı Belediyesi şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:35
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        Türkiye Kupası Konyaaltı Belediyespor'un!
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        Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisinin yönettiği maçta ilk yarıyı da Konyaaltı Belediyesi 13-11'lik skorla önde kapattı. Karşılaşmayı da 30-21'lik skorla kazanan Konyaaltı Belediyesi, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

        Karşılaşma ve sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Konyaaltı Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan verdi. Kupa ikincisi Yalıkavak'a ise kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanları Ediz Erkovan ve Serpil Çapar takdim etti.

        Dörtlü Final'in en iyi oyuncusu seçilen Sevilay İmamoğlu Öcal'a da ödülünü HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

        Hakemler: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu

        A.P. Yalıkavak: Rombescu, Buket Seven 1, Yasemin Özgür 6, Perihan Topaloğlu Acar 4, Yeliz Özel 1, Zehra Oğuz, Sude Karademir, Barbosa 1, Fatma Akgün, Tuana Akman, Ece Sözmen 4, Chebbah, Kübra Sarıkaya, Ümmügülsüm Bedel 3, İlke Yıldız, Edanur Burhan 1

        Konyaaltı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal 2, Mben Bediang, Vieira, Gakidova 4, Ceylan Aydemir 5, Diğdem Hoşgör 9, Baranik 2, İkhneva 4, Edanur Çetin 2, Oleksandra, Gjorgjijevska 2

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