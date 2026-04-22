        Haberler Dünya "Henüz 2. tur görüşmelere katılmak için karar almadık" | Dış Haberler

        "Henüz 2. tur görüşmelere katılmak için karar almadık"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin henüz ABD'yle ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 18:49 Güncelleme:
        "Henüz 2. tur görüşmelere katılmak için karar almadık"

        İtimad haber sitesine göre, Bekayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        Bekayi, "Henüz (ABD'yle) ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık." dedi.

        Sözcü Bekayi, ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olduğu sonucuna varılması durumunda İslamabad'a gideceklerini yineledi.

        Öte yandan, bazı medya kuruluşlarında, Bekayi'nin, "İran, Pakistan aracılığıyla iletilen Trump'ın ateşkesi uzatma isteğini kabul etti." dediği iddia edildi.

        Ancak Bekayi'den bu ifadeleri kullandığına ilişkin herhangi bir teyid gelmedi.

        Bu arada Tesnim Haber Ajansı da verdiği haberde, "İran, şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir tutum açıklamamıştır." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

