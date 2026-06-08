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        Haberler Sağlık Hepsi karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkın...

        Hepsi karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkın...

        Yalova'da uzun süredir ağrılarından şikayetçi olan 76 yaşındaki Nimet Gürkan'ın safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Hepsi karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkın...

        Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan ve yaklaşık bir yıldır mide, göğüs ve sırt ağrıları bulunan Nimet Gürkan, Kurban Bayramı'nda ağrılarının artması üzerine Çınarcık Devlet Hastanesi'ne gitti.

        İleri tetkik için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gürkan, gerekli tahlillerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy tarafından hemen ameliyata alındı.

        Başarılı geçen operasyonda Yücesoy ve ekibi, Gürkan'ın safra kesesiyle içinde zamanla biriken ve yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde taşı çıkardı.

        Sağlığına kavuşan 11 torun sahibi Gürkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        "BİNLERCE TAŞ GÖRMEK BİZİ DE ŞAŞIRTTI"

        Dr. Mehmet Ali Yücesoy, Gürkan'ın safra yolunda taş düşürme şikayetiyle acil servise geldiğini, ardından kendisine muayene olduğunu anlattı.

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        Yapılan tetkikler sonrasında hemen ameliyat kararı aldıklarını belirten Yücesoy, "İlk ultrasonumuz taşın 3 santimetre olduğu yönündeydi. Bu kadar çok taş beklemiyorduk ama safra kesesini açtıktan sonra binlerce taş görmek bizi de şaşırttı. Hastamızı şifayla taburcu ediyoruz." diye konuştu.

        Gürkan'ın safra kesesinden kolesterol ve pigment taşları çıktığını dile getiren Yücesoy, bu tarz ağrıları olanlara genel cerrahi veya dahiliye uzmanına görünmelerini tavsiye etti.

        "BU KADAR TAŞI NASIL KALDIRMIŞIM?"

        Yaklaşık bir yıldır ağrılarının olduğunu ancak bir anlam veremediğini ifade eden Nimet Gürkan, ameliyatın ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

        Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıktığını duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Gürkan, şöyle konuştu:

        "Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım? Göğsümde bir ağırlık oluyordu. Allah razı olsun çok şükür şimdi iyiyim. Eve gitmek istiyorum. Çok iyiyim, hafifledim. Cumhurbaşkanı'mızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Her imkanı tanıyorlar. Çok iyi bir hastane."

        "3 BİNİ DUYUNCA ŞOK OLDUK"

        Gürkan'ın torunu Ertuğrul Gürkan da babaannesinin safra kesesinden olağan dışı bir taş kitlesinin çıktığını dile getirdi.

        Bu durum karşısında çok şaşırdıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti: "3 binin üzerinde taştan bahsediliyor. Bu da bize bir anı olarak kalsın. Babaannemizin sağlık durumu iyi. Umarım tekrarlamaz çünkü bahçesi onu bekliyor. Bahçesini çok seviyor. Allah devletimizden razı olsun. Hastanedeki bakım, konfor, ameliyat, gerçekten çok iyi. Biz 3 bini duyunca şok olduk çünkü inanılmaz bir rakam. Nasıl dayandı, nasıl fark edemedik, biz de halen şok içerisindeyiz."

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