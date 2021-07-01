Hepsiburada NASDAQ’ta... 0:00 / 0:00

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2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan e-ticaret platformu Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na halka açılarak küresel teknoloji devlerinin arasındaki yerini alıyor. NASDAQ’a giren ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın halka arz hisse fiyatı 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesinin yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde, halka arzdan elde edilen gelirin ise 700 milyon doların üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

NASDAQ’ta Hepsiburada’nın hisselerinin işlem görmeye başlaması kapsamında düzenlenecek olan dijital gong töreni öncesinde konuşan Hepsiburada CEO’su Emirdağ, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının, uluslararası yatırımcıların Hepsiburada ve Türkiye hikayesine besledikleri inancın ve güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Murat Emirdağ, “Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak” diye konuştu.

TIME SQUARE’DE DE YERİNİ ALDI

Şirketin NASDAQ Borsası’nda halka açılması kapsamında, Hepsiburada, New York Times Square'deki Nasdaq Tower'da da yerini aldı. Toplantıda Hepsiburada’nın NASDAQ’a dahil olmasıyla ilgili hazırlanan ve şirketin reklam yüzü Cem Yılmaz’ın rol aldığı yeni reklam filmi de paylaşıldı.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “NASDAQ’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme… Kapalıçarşı ile Silikon Vadisi’ni birleştirerek, fark yaratacağımıza inanıyoruz ” dedi.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye’ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye’deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını ifade eden Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 110’un üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza attık. 2021’in ilk çeyreğinde de yüzde 95’ten fazla büyüdük. Hepsiburada olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. NASDAQ’ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak, bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek.”

İŞTE YENİ ORTAKLIK YAPISI

NASDAQ’ta gerçekleştirilen halka arzlarının yaklaşık büyüklüğünün 700 milyon dolar olduğunu ve bunun yaklaşık 500 milyon dolarının doğrudan şirkete fonlama olacağını aktaran Emirdağ, Hepsiburada’nın ortaklık yapısı ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

“NASDAQ’ta halka arz öncesi Hepsiburada hisselerinin yüzde 25’i ABD'li fon Franklin Templeton’da, yüzde 75’i ise Hanzade Doğan ve ailesinde idi. Bu işlem ile ise şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 20’si NASDAQ’ta halka arz edilmiş olacak. Yüzde 65’i Hanzade Doğan ve ailesinde, yüzde 15’i ise Franklin Templeton’ta kalacak.”

NASDAQ BAŞKANI: “TEKNOLOJİ START-UP’LARI İÇİN İLHAM KAYNAĞI”

NASDAQ’ta Hepsiburada’nın hisselerinin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen dijital gong töreni kapsamında konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman, “Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji start-upları için gerçek bir ilham kaynağı olan Hepsiburada’nın gelecek hikayesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Hepsiburada’yı NASDAQ’a dahil olmasıyla nedeniyle kutlayan Adena Friedman, şunları söyledi:

“Türkiye’de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19.000’den fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok.”

‘SUPER APP’ İLE TEK UYGULAMADA BİRDEN FAZLA HİZMET

Hanzade Doğan tarafından 2000 yılında kurulan Hepsiburada’nın, 33 milyonu aşan üye ve 32 kategoride 44 milyonu geçen ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyaretçisi bulunuyor.

Toplantıda verilen bilgiye göre ülke genelindeki operasyon ve lojistik merkezleri, HepsiExpress, HepsiJet, HepsiGlobal, HepsiPay gibi katma değerli servisleri bulunan Hepsiburada, e-ticaret, süpermarket, ödemeler ve havayolu biletleri gibi farklı ürün ve hizmetleri “Süper Uygulama” (Super App) deneyimi ile kullanıcılara tek bir uygulama üzerinden sunuyor.