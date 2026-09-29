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        Haberler Yaşam Her gün içiyoruz ama bakın vücutta ne yapıyor! Kahveyle ilgili şaşırtan araştırma: Bağırsak ve beyin arasında dikkat çeken bağlantı bulundu

        Her gün içiyoruz ama bakın vücutta ne yapıyor! Kahveyle ilgili şaşırtan araştırma: Bağırsak ve beyin arasında dikkat çeken bağlantı bulundu

        Sabahları güne başlamak için içilen kahvenin etkileri yalnızca kafeinle sınırlı olmayabilir. İrlanda'daki University College Cork bünyesindeki APC Microbiome Ireland araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, kahve tüketimiyle bağırsak bakterilerindeki değişimler arasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Araştırmacılar, bu değişimlerin ruh hali ve beyin işlevleriyle bağlantılı olabileceğine işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        Araştırmada 30-50 yaş arasındaki 62 sağlıklı yetişkinin kahve tüketimi incelendi. Katılımcıların 31'i hiç kahve tüketmeyen, 31'i ise düzenli olarak günde yaklaşık 3-5 fincan kahve içen kişilerden oluştu. Düzenli kahve tüketen katılımcılardan iki hafta boyunca kahve içmemeleri istendi ve ardından kafeinli veya kafeinsiz kahve tüketmeleri sağlandı.

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        ARAŞTIRMA 62 KİŞİYLE YAPILDI

        Çalışmanın ilk aşamasında düzenli kahve içenlerle hiç kahve tüketmeyen katılımcıların bağırsak mikrobiyomları ve çeşitli bilişsel ve davranışsal ölçümleri karşılaştırıldı.

        Düzenli kahve tüketen 31 kişi daha sonra iki hafta boyunca kahve içmedi. Bu sürecin ardından katılımcılar kafeinli veya kafeinsiz kahve tüketmek üzere iki gruba ayrıldı ve üç hafta boyunca takip edildi.

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        KAHVE TÜKETİMİ BAĞIRSAK BAKTERİLERİYLE İLİŞKİLİ BULUNDU

        Araştırmada kahve tüketenlerle tüketmeyenlerin bağırsak mikrobiyomlarında farklılıklar görüldü. Kahvenin bırakılması ve yeniden tüketilmeye başlanması sırasında da bazı bağırsak mikroorganizmalarının düzeylerinde değişimler gözlemlendi.

        Özellikle kahvenin yeniden tüketilmesiyle bağırsak mikrobiyomunda meydana gelen bazı değişimlerin, kahvenin kafein içerip içermemesinden bağımsız olarak ortaya çıktığı görüldü.

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        KAFEİNSİZ KAHVEDE DE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

        Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri, bazı değişimlerin yalnızca kafeinle açıklanamaması oldu. Kafeinli ve kafeinsiz kahve tüketiminin ardından stres, depresyon ve dürtüsellik gibi bazı ölçümlerde düşüşler gözlemlendi.

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        Çalışmada kafeinli kahve tüketimi dikkat ve uyanıklıkla, kafeinsiz kahve tüketimi ise bazı bilişsel ölçümlerdeki değişimlerle ilişkilendirildi.

        Araştırmacılar, kahvenin etkilerinde kafein dışındaki bileşenlerin de rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

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        KAHVE SADECE KAFEİNDEN İBARET OLMAYABİLİR

        Kahvenin içerdiği polifenoller gibi kafein dışındaki bileşenlerin de bağırsak mikroorganizmalarıyla etkileşime girebileceği belirtiliyor.

        Araştırmacılar, elde edilen bulguların kahve, bağırsak mikrobiyomu ve beyin arasındaki ilişkinin yalnızca kafein üzerinden açıklanamayabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

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        BİLİM İNSANLARI KESİN SONUÇ İÇİN UYARDI

        Araştırma, kahvenin doğrudan daha iyi ruh hali, hafıza veya bağırsak sağlığına neden olduğunu kanıtlamıyor. Çalışmanın yalnızca 62 kişiyle yapılması ve bazı sonuçların ilişki düzeyinde kalması nedeniyle daha geniş araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.

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        Bununla birlikte çalışma, kahve tüketimi ile bağırsak mikrobiyomu, bilişsel işlevler ve ruh hali arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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        *Kaynak: Nature Communications / University College Cork / ScienceDaily

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        #kahve
        #araştırma
        #Kahve tüketimi
        #kafein
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