Her gün içiyoruz ama bakın vücutta ne yapıyor! Kahveyle ilgili şaşırtan araştırma: Bağırsak ve beyin arasında dikkat çeken bağlantı bulundu

ARAŞTIRMA 62 KİŞİYLE YAPILDI

Çalışmanın ilk aşamasında düzenli kahve içenlerle hiç kahve tüketmeyen katılımcıların bağırsak mikrobiyomları ve çeşitli bilişsel ve davranışsal ölçümleri karşılaştırıldı.

Düzenli kahve tüketen 31 kişi daha sonra iki hafta boyunca kahve içmedi. Bu sürecin ardından katılımcılar kafeinli veya kafeinsiz kahve tüketmek üzere iki gruba ayrıldı ve üç hafta boyunca takip edildi.