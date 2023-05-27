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İstanbul’da kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Sevgi Demirci ve iki çocuğu korkunç bir şekilde öldürüldükleri ortaya çıktı. Gözaltında bulunan şüpheli Ömer Y., cinayeti itiraf etti. Ömer Y., Sevgi Demirci’yi, sevgilisi Ünal Y.’ye sarılırken arkadan yaklaşarak kabloyla boğdunu anlattı. Oğlu Eren’i ise kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdüğünü, 13 yaşındaki küçük kızını ise "görgü şahidi kalmasın" diye kabloyla boğduğunu anlattı. İstanbul Silivri’de gömülü olarak ortaya çıkan kayıp Sevgi Delmirci ve iki çocuğunun cinayetinde tüyler ürperten ifadeler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayları gerçekleştirdikleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ünal Y.(39), Ömer Y.(35), Duran K.(59), Mehmet K.(31), Hasan K.(45), Zeynep K.(23) ve Gülsen Y.(61)'in sorguları tamamlandı.

İLK CİNAYET 6 YIL ÖNCE Polis soruşturması sonucunda aile içinde yaşanan cinayetler zincirinin ilkinin 2017 yılı içinde işlendiği belirlendi. Bu olayda öldürülen Mücahit Polat'ın akrabaları olan Ünal Y. ve Ömer Y. ile çiftlik işine girdikleri, ancak bir süre sonra kredi borcunu ödeyemedikleri için aralarının bozulduğu öğrenildi. Mücahit Polat'tan içine düştükleri ekonomik krizden çıkmak için evini satmasını isteyen Ünal Y. ve Ömer Y.'nin bu isteklerine olumsuz yanıt alınca cinayet işlemeye karar verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin "Çatalca'da ormanlık alanda yürüyüş yapacağız" diye kandırdıkları Mücahit Polat'ı tüfekle vurarak öldürdükleri ardından gömdükleri belirlendi.

SERİ CİNAYETLER BAŞLANDI Cinayet zincirinin ikinci halkası ise bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 2018 yılında işlendiği ortaya çıktı. Mücahit Polat'la evli olan Sevgi Demirci'nin gönül ilişkisine girerek birlikte İstanbul'a kaçtığı ancak daha sonra arasının bozulduğu Erdoğan Polat'ın da aile meclisi kararı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdoğan Polat'ın Sevgi Demirci'ye kötü davranması yüzünden ikilinin ayrıldığı, Sevgi Demirci'nin bu durumu Ünal Y.'ye anlatarak sık sık dert yandığı belirlendi. Bunun üzerine Ünal Y.'nin arkadaşı olan Hasan K.'ye durumu anlattığı ve onunla konuşmasını istediği öğrenildi. Hasan K.'nin yanına çağırdığı Erdoğan Polat'la otomobil içinde yaptığı konuşma sırasında, direksiyonda oturan Ünal Y.'nin bir anda silahını çıkarak cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli Ünal Y.'nin daha sonra arka koltuğunda ceset bulunan otomobille akrabalarının evine gittiği, ardından aile meclisi kararı ile cesedin gömülmesine karar verdikleri ve Silivri'de gömdükleri belirtildi.

ANNE VE ÇOCUKLARINI SIRAYLA ÖLDÜRDÜLER Polis soruşturmasında bu olaydan sonra Ünal Y. ile Sevgi Demirci arasında bir gönül ilişkisi yaşanmaya başlandı. İddialara göre cinayetler zincirinin son halkaları ise Silivri, Değirmendere'deki bir çiftlik evinde yaşandı. Pandemi yasakları nedeniyle Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Hümeysa Polat, Ünal Y. ve Ömer Y.'nin çiftlik evinde kalmaya karar vererek birlikte Silivri'ye gitti. Hafta sonunu çiftlikte geçirmelerinin ardından üç cinayet 25 Ocak 2021 tarihinde işlendi. Olay günü Sevgi Demirci ve kızı Hümeysa Polat'ı bir başka yere götüren Ünal Y.'nin daha sonra geri dönerek Eren Polat'ı başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdükleri ortaya çıktı.