Her şey 1989’da başladı! Eşi benzeri yok: Bu otel baharda eriyor, kışın yeniden yapılıyor
İsveç'te küçük bir kasabada binlerce turisti çeken sıra dışı bir döngü yaşanıyor. Her kış dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların ellerinde buzdan dev bir sanat eserine dönüşen yapı, baharın gelişiyle birlikte eriyerek yok oluyor. Ancak bu durum bir felaket değil; tam tersine dünyanın en ilginç otellerinden birini ortaya çıkaran geleneğin parçası.
İsveç’in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 200 kilometre üzerinde yer alan küçük Jukkasjärvi kasabası, her yıl eşi benzeri görülmemiş bir olaya tanıklık ediyor. Kış aylarında tamamen buz ve kardan inşa edilen dünyaca ünlü Ice Hotel, baharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş eriyor. Duvarlar çözülüyor, buzdan yapılmış heykeller şekillerini kaybediyor ve otel sonunda yeniden Torne Nehri’ne karışıyor. Ardından bir sonraki kış için her şey baştan başlıyor.
HİÇBİR SEZON BİR ÖNCEKİNE BENZEMİYOR
1989’dan bu yana süren bu gelenek, bugün İsveç’in en dikkat çeken turizm hikayelerinden biri haline gelmiş durumda. Her yıl dünyanın farklı yerlerinden gelen sanatçılar Jukkasjärvi’de buluşuyor ve nehirden çıkarılan dev buz bloklarını kullanarak otelin yeni versiyonunu tasarlıyor. Ortaya her sezon birbirinden farklı temalara sahip süitler, buz odaları ve büyük salonlar çıkıyor. Bir yıl deniz kabuğunu andıran bir yatak tasarlanırken, başka bir yıl dev bir kar kedisinin bulunduğu bir oda hazırlanabiliyor. Yani otel her kış yeniden yapıldığı için hiçbir sezon bir öncekine tam olarak benzemiyor.
BİNLERCE TURİST BU DENEYİM İÇİN GİDİYOR
Bugün binlerce turist sadece bu deneyimi yaşayabilmek için İsveç Lapland bölgesine gidiyor. Ziyaretçiler gündüzleri kar motosikleti turlarına katılıyor, donmuş nehirlerde geziyor ya da Kuzey Işıkları’nı izlemeye çalışıyor. Yaz aylarında ise bölgede neredeyse hiç batmayan güneşin altında doğa aktiviteleri yapılıyor.
Oysa birkaç on yıl önce, kışın sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü bu küçük kasabanın uluslararası bir turizm noktası olacağı pek düşünülmüyordu.
HER ŞEY TESADÜFEN BAŞLADI
Ice Hotel’in hikayesi aslında tesadüflerle başladı. Otelin kurucusu Yngve Bergqvist, 1970’lerde bölgenin doğa turizmi açısından potansiyel taşıdığını fark ederek burada kano ve rafting faaliyetleri düzenlemeye başladı.
Ancak turistler yalnızca yaz döneminde geliyordu. Bölgenin uzun ve sert kışları ekonomik açıdan büyük bir boşluk yaratıyordu.
BİR GECELİK DENEYİM DÜNYACA ÜNLÜ OTELE DÖNÜŞTÜ
1989’da Japonya’dan gelen iki buz sanatçısının bölgede sergi düzenlemesiyle işler farklı bir yöne evrildi. O dönem yapılan büyük buz salonu başlangıçta sadece bir sanat alanıydı. Fakat bir gece konaklayacak yer bulamayan bazı ziyaretçiler burada uyumak isteyince beklenmedik bir fikir ortaya çıktı. Misafirlere sıcak uyku tulumları verildi ve geceyi buzdan yapının içinde geçirmelerine izin verildi. Ertesi sabah deneyimden oldukça etkilenen ziyaretçiler sayesinde Ice Hotel’in temelleri atılmış oldu.
YAZ AYLARINDA BİLE BUZDAN ODALARDA KALMAK MÜMKÜN
Bugün tesis iki farklı bölümden oluşuyor. Her yıl yeniden inşa edilen “Ice Hotel Winter”, yalnızca Aralık ile Nisan ayları arasında hizmet veriyor. Burada tamamen buzdan yapılan sanat süitleri ve standart odalar bulunuyor. Daha kalıcı şekilde tasarlanan “Ice Hotel 365” ise yıl boyunca açık kalıyor. Bu bölümde yine buzdan odalar yer alsa da yapının özel soğutma sistemi sayesinde yaz aylarında bile iç ortam korunabiliyor.
ODA SICAKLIĞI EKSİ 8 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR
Odaların iç sıcaklığı genellikle eksi 5 ila eksi 8 derece arasında değişiyor. Konuklara kalın uyku tulumları veriliyor ve yataklar ren geyiği postlarıyla kaplanıyor. Banyolar ve diğer ihtiyaç alanları ise yakınlardaki ısıtmalı binalarda bulunuyor. Bu nedenle birçok ziyaretçi, buz odalarında yalnızca bir gece geçirip geri kalan günlerde daha sıcak konaklama seçeneklerini tercih ediyor.
Her yıl eriyip yeniden yapılan bu otel, yalnızca mimarisiyle değil, geçiciliğiyle de dikkat çekiyor.
Ice Hotel’in en ilginç tarafı belki de tam olarak burada yatıyor: Dünyanın en ünlü otellerinden biri, aslında her yıl yok oluyor.
Haber kaynak: Michelin Guide, Ice Hotel resmi sitesi, Guiness World Records, Visit Sweden
Görsel kaynak: iStock